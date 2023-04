Evenepoel wint Luik-Bastenaken-Luik voor tweede jaar op rij na imponerende solo

Remco Evenepoel heeft zondag voor het tweede jaar op rij Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam geschreven. De Belg bekroonde een indrukwekkende solo met de overwinning.

De 23-jarige Evenepoel ging op La Redoute in de aanval en liet Tom Pidcock op 30 kilometer van de finish als laatste achter. De wereldkampioen reed daarna steeds verder weg van de concurrentie en kwam met grote voorsprong over de streep.

Pidcock won op ruim een minuut de sprint om de tweede plaats, voor Santiago Buitrago (derde) en Ben Healy (vierde). Er eindigden geen Nederlanders in de top tien.

Vorig jaar was Evenepoel ook al de sterkste in Luik na een fraaie solo. Toen hield hij de concurrentie 48 seconden achter zich. De renner van Soudal Quick-Step boekte zondag zijn vierde overwinning van het seizoen, na de eindzege in de UAE Tour en twee ritzeges in de Ronde van Catalonië.

Voor Tadej Pogacar liep de voorjaarsklassieker uit op een drama. De Sloveense topfavoriet, die 'La Doyenne' in 2021 won, kwam vrij vroeg in de koers ten val en moest opgeven. In het ziekenhuis bleek dat hij meerdere breuken in zijn linkerhand had opgelopen.

Top tien Luik-Bastenaken-Luik Remco Evenepoel (Bel) 6:15.49 Tom Pidcock (GB) +1.06 Santiago Buitrago (Col) +1.06 Ben Healy (Ier) +1.08 Valentin Madouas (Fra) +1.24 Guillaume Martin (Fra) +1.25 Tiesj Benoot (Bel) +1.37 Patrick Konrad (Oos) +1.48 Mattias Skjelmose (Den) +1.48 Marc Hirschi (Zwi) +1.48

Lars van den Berg behoort tot vroege vlucht

In de 109e editie van Luik-Bastenaken-Luik vormde zich in de openingsfase een kopgroep van elf renners. Tot dit gezelschap behoorde met Lars van den Berg één Nederlander.

Niet veel later ging het mis voor Pogacar. De tweevoudig Tour-winnaar ging na 84,5 kilometer net als de Deen Mikkel Honoré naar de grond en kon niet verder. Door zijn zeges in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl gold hij als topfavoriet voor de overwinning in Luik.

De elf vluchters bleven lang vooruit, maar met nog zo'n 70 kilometer voor de boeg viel de kopgroep uiteen. Ondertussen had Jan Tratnik de oversteek van het peloton naar de vluchters gemaakt. Even later kon alleen Simone Velasco de Sloveen van Jumbo-Visma nog volgen.

Tratnik en Velasco hadden op 40 kilometer van de finish nog een halve minuut voorsprong op het flink uitgedunde peloton, maar op La Redoute werd het duo al snel ingerekend. Op die klim ging Evenepoel in de aanval en sloeg hij een klein gaatje.