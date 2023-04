Topfavoriet Pogacar moet door valpartij vroeg opgeven in Luik-Bastenaken-Luik

Delen via E-mail

Topfavoriet Tadej Pogacar heeft zondag vroeg moeten opgeven in Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen kwam tijdens de voorjaarsklassieker hard ten val en kon niet verder.

Zijn opgave is een hard gelag voor de dit seizoen ongenaakbare Pogacar. De Sloveen won afgelopen week al de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl en hoopte in Luik een bijzondere trilogie te voltooien.

Slechts vier andere renners slaagden er ooit in de drie zogenoemde Ardense klassiekers in hetzelfde jaar te winnen. Demi Vollering pakte de triple zondag wél door Elisa Longo Borghini te kloppen in een sprint à deux.