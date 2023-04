Topfavoriet Pogacar houdt gebroken hand over aan val in Luik-Bastenaken-Luik

Topfavoriet Tadej Pogacar heeft zondag vroeg moeten opgeven in Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen kwam tijdens de voorjaarsklassieker hard ten val en kon niet verder. In het ziekenhuis bleek zijn linkerhand gebroken.

In het ziekenhuis bleek Pogacar meerdere breuken in zijn linkerhand te hebben. Hij wordt zondag nog hieraan geopereerd. Het is nog niet bekend in hoeverre de rest van zijn seizoen hierdoor in gevaar komt. Pogacar zou na Luik-Bastenaken-Luik een rustpauze nemen, om zich vervolgens te richten op de Tour de France.