Vollering in tranen na behalen zeldzame trilogie: 'Ik kan het niet geloven'

Demi Vollering is dolgelukkig met de zege van zondag in Luik-Bastenaken-Luik. De renster van SD Worx voelde druk om de klassieker te winnen, nadat ze afgelopen week ook al de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl op haar naam had geschreven.

"Geweldig. Ik kan het niet geloven", reageerde Vollering na afloop zichtbaar geëmotioneerd. "Ik ben mijn teamgenoten zo dankbaar. Ze hebben keihard gewerkt, ik ben ongelooflijk trots."

Vollering moest in de slotfase alleen nog afrekenen met Elisa Longo Borghini van Trek-Segafredo. De Nederlandse rekende in de sprint af met de Italiaanse. SD-Worx teamgenote Marlen Reusser won de sprint van de achtervolgende groep.

"Ik ben blij dat Elisa wilde meewerken. Bij de laatste kilometer was het ook gokken. Ik kon die gok wel nemen, want ik had Reusser nog achter me. Dat maakte het iets makkelijker voor mij."

Vollering steekt drie vingers in de lucht bij het passeren van de finishlijn. Foto: AFP

'Anna is thuis aan het juichen'

Vollering is de tweede vrouw die in één jaar zowel de Amstel Gold Race als de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik heeft gewonnen. Anna van der Breggen, tegenwoordig haar ploegleider én trainer, ging de 26-jarige renster in 2017 voor.

"Anna is niet hier, maar ik weet zeker dat ze thuis voor de televisie aan het juichen is", vervolgde Vollering. "We werken nauw met elkaar samen. Ze helpt me enorm."