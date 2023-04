IJzersterke Vollering voltooit bijzondere trilogie met zege in Luik-Bastenaken-Luik

Demi Vollering heeft zondag een bijzondere trilogie voltooid door Luik-Bastenaken-Luik op haar naam te schrijven. De ijzersterke Nederlandse, die afgelopen week met de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl al twee andere Ardense klassiekers won, was na 142,8 kilometer in een sprintduel te sterk voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

Vollering voegde zich op 11 kilometer van de finish aan kop na een lange solo van SD Worx-ploeggenote Marlen Reusser. De Nederlandse favoriet had alleen Longo Borghini nog in haar wiel, maar in een sprint à deux was ze duidelijk de sterkste. Reusser finishte op 22 seconden als derde en Riejanne Markus werd vierde.

Door haar zege in 'La Doyenne' mag Vollering zich in een select groepje scharen. De Italiaan Davide Rebellin (2004), de Belg Philippe Gilbert (2011) en Anna van der Breggen (2017) zijn de enige renners die in één jaar de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik wonnen.

Vollering, die Luik-Bastenaken-Luik in 2021 voor de eerste keer won, is sowieso bezig aan een uitstekend seizoen. Naast haar succes in de Ardense voorjaarklassiekers schreef ze Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen op haar naam. Bovendien werd ze tweede in de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl.

Annemiek van Vleuten finishte zondag 'slechts' als zesde in haar laatste voorjaarsklassieker. De veertigjarige Nederlandse, die na dit seizoen stopt, haalde dit jaar geen enkele keer het podium van een eendagswedstrijd.

De mannen zijn ook al van start gegaan in Luik-Bastenaken-Luik, met onder anderen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel als favorieten. De finish bij de mannen wordt tussen 16.30 en 17.00 uur verwacht.

Demi Vollering is zichtbaar geëmotioneerd door haar fraaie zege in Luik-Bastenaken-Luik. Foto: Getty Images

Reusser moet na indrukwekkende solo toch lossen

In het grootste gedeelte van de koers kwam Vollering niet in het spel voor. Na een kort avontuur van de eenzame vluchter Séverine Eraud ontbrandde de koers halverwege op de Côte de Stockeu, waar zich een sterke kopgroep vormde. De Nederlandse Esmée Peperkamp sloeg samen met Reusser, Amanda Spratt, Kasia Niewiadoma en Anna Henderson een gat met het peloton.

De voorsprong van het leidende vijftal bedroeg op 65 kilometer van de finish dik een minuut, maar liep geleidelijk terug. Bovendien moest Niewiadoma door een lekke band verstek laten gaan. Op de Côte de la Redoute, een zware klim op zo'n 35 kilometer voor de finish, besloot Reusser aan te zetten. Daardoor haakten Peperkamp, Henderson en Spratt één voor één af.

In het peloton kwam het spel op de wagen dankzij een versnelling Van Vleuten, maar dat bracht niet het gewenste effect. Sterker nog: Reusser voelde zich opperbest alleen op kop en breidde haar voorsprong op de grote groep alleen maar uit. Spratt hing tussen de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden en het peloton in, maar werd alsnog opgeslokt door de grote groep.

Op 20 kilometer van de meet verdedigde Reusser nog een voorsprong van dik een minuut en mocht de tijdritspecialist stilletjes hopen op een indrukwekkende zege. Zover kwam het niet. In het peloton sloeg een treintje van Trek-Segafredo verrassend een gaatje voor Longo Borghini, waardoor Vollering aan de bak moest om aan te haken.