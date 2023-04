Belgisch wielertalent Van Eetvelt op non-actief na 'vermeende dopingovertreding'

Lennert Van Eetvelt is zaterdag door zijn wielerploeg Lotto Dstny op non-actief gesteld. Het Belgische talent wordt verdacht van een "vermeende inbreuk op de antidopingwet".

Van Eetvelt beging zijn overtreding op 19 februari tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Het gaat volgens zijn ploeg om een middel dat bij het gebruiken van een neusspray in zijn lichaam is gekomen.

De betreffende neusspray is vrij verkrijgbaar in de winkel. Het gebruik ervan in competitie is toegestaan, mits dit wordt gemeld bij een controle en de bijsluiter wordt gevolgd. "We vertrouwen op een goede afloop", zegt Lotto Dstny dan ook.

Van Eetvelt zelf baalt van de situatie. "Ik begrijp niet goed wat er is gebeurd", zegt de 22-jarige Belg. "Bij de dopingcontrole heb ik duidelijk vermeld dat ik de neusspray nam, zoals ik dat al eerder heb gedaan in mijn carrière. Ik ben me van geen kwaad bewust en hoop dat dit gewoon een vergissing is."

Lotto Dstny heeft na een gesprek met Van Eetvelt besloten hem op non-actief te stellen. De ploeg benadrukt dat dit geen veroordeling is. "We passen de richtlijnen toe die we met een aantal ploegen (verenigd in de Mouvement Pour un Cyclisme Crédible) hebben afgesproken en bieden hem ook tijd om zijn dossier zo goed mogelijk te onderbouwen."