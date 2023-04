Oud-renner Jos Lammertink zegt in carrière jarenlang seksueel misbruikt te zijn

Oud-wielrenner Jos Lammertink zegt dat hij in zijn carrière jarenlang seksueel misbruikt is. Dat meldt RTV Oost vrijdag op basis van gesprekken van de 65-jarige Wierdenaar met journalist Gijs Eijsink. Het misbruik vond vooral plaats in de jaren zeventig.

Lammertink begon op zijn veertiende met wielrennen en kwam daar onder de hoede van een begeleider. "Dat liep dramatisch af", zegt Eijsink die een halve eeuw later de herinneringen van Lammertink optekende.

Eijsink zegt dat de oud-renner de naam van de betreffende begeleider niet over zijn tong kan krijgen. "Hij zei dat hij mij iets moest vertellen wat ernstig en afschuwelijk is en dat nu het goede moment is om het eruit te gooien."

"De man leek op het eerste gezicht een voorbeeldfiguur, maar achter die façade ging een duister geheim schuil", vertelde Lammertink aan de journalist. "Hij was de man die mij seksueel misbruikte gedurende vele jaren."

"Een groot trauma dat inmiddels een halve eeuw oud is. Het was al die jaren een heel zwaar blok aan het been. Het was een hel om te zwijgen over wat er zich afgespeeld heeft, want ik schaamde me zo verschrikkelijk diep."