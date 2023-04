Evenepoel niet onder de indruk van prestaties Pogacar: 'Al is hij topfavoriet in Luik'

Remco Evenepoel is niet verrast door de prestaties van Tadej Pogacar in het wielervoorjaar. De Belg zag de Sloveen deze maand de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl winnen.

"Nee, ik ben niet meer onder de indruk", zei Evenepoel vrijdag over de prestaties van Pogacar. "Begrijp me niet verkeerd, ik heb er heel veel respect voor. Maar voor Pogacar is dit normaal. Het verwondert me allemaal niet meer."

"Van iemand die al twee keer de Tour de France heeft gewonnen, verrast me dit allerminst. Hij presteert al heel lang op topniveau. Het is niet makkelijk om dat hoge niveau twee koersen per week aan te houden."

Evenepoel rijdt zondag met Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste voorjaarsklassieker van dit jaar. Daar rijdt de 23-jarige renner van Soudal Quick-Step, die 'La Doyenne' vorig jaar won, voor het eerst dit seizoen tegen de één jaar oudere Pogacar.

Op papier is Evenepoel de grootste uitdager van Pogacar. "We hebben er vertrouwen in dat we kunnen winnen. Maar dat Tadej topfavoriet is, lijkt me duidelijk", zei de wereldkampioen op de weg. "Maar andere renners steken ook in goede vorm en ik start ook met vertrouwen."

Tadej Pogacar won woensdag de Waalse Pijl. Foto: Getty Images

'Ben niet bang voor Pogacar in sprint'

Mocht de finale in Luik uitlopen op een sprint, dan vreest Evenepoel in ieder geval niet voor Pogacar. "Het is natuurlijk beter om alleen binnen te komen. Maar als het moet, ben ik er niet bang voor. Ik heb Roglic al geklopt in de sprint en hij heeft Pogacar al geklopt."

"Vaak is het na een lange slopende koers als Luik-Bastenaken-Luik een sprint onder stervende zwanen. Hopelijk ben ik dan de minst gestorven zwaan."