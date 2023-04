Voormalig schaatsster Beuling tekent bij wielerploeg EF Education en rijdt Vuelta

Voormalig schaatsster Femke Beuling maakt in mei haar debuut op de weg en rijdt de rest van het seizoen voor wielerploeg EF Education-TIBCO-SVB. Beuling komt tijdens de Vuelta a España voor het eerst in actie voor haar nieuwe ploeg.

Beuling stopte in 2022 met schaatsen op professioneel niveau. De wereldkampioene junioren op de 500 meter had te veel last van een zwabbervoet en koos voor een wielercarrière. "Ik wilde kijken wat haalbaar was op de fiets."

De afgelopen weken maakte Beuling al indruk op clubniveau, waar ze vier keer op het podium stond en de klassieker Brussel-Opwijk wist te winnen. "Ik voelde mij bij elke wedstrijd beter worden", zegt de 23-jarige Beuling.

In september werd de voormalige schaatsster door EF Education voor het eerst uitgenodigd voor een trainingskamp in Californië. "Toen ik afgelopen september een e-mail van haar manager kreeg, was ik meteen geïnteresseerd", zegt EF Education-eigenaar Linda Jackson.

"Ze paste meteen goed in het team. Ze heeft een geweldige persoonlijkheid en is zelfverzekerd. Haar fietsvaardigheden zijn geweldig, en we zijn onder de indruk van haar krachtige sprint", zegt Jackson.