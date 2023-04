Alaphilippe maakt in Luik-Bastenaken-Luik rentree als luxeknecht van Evenepoel

Julian Alaphilippe maakt zondag in Luik-Bastenaken-Luik zijn rentree in het peloton. De tweevoudig wereldkampioen van Soudal Quick-Step is voldoende hersteld van een knieblessure om kopman Remco Evenepoel bij te staan in de wielerklassieker.

Alaphilippe raakte bij de Ronde van Vlaanderen op 2 april geblesseerd door toedoen van de Poolse renner Filip Maciejuk, die een enorme valpartij in het peloton veroorzaakte. De dertigjarige Fransman miste door zijn kwetsuur de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.

Het is de achtste keer dat Alaphilippe zal meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik. In 2015 en 2021 werd hij tweede. Vorig jaar viel de routinier geblesseerd uit na een enorme valpartij.

Soudal Quick-Step ziet Alaphilippe als de "perfecte bliksemafleider" voor Evenepoel, die zijn eerste koers rijdt na een hoogtestage. De Belgische wereldkampioen won vorig jaar na een aanval op de klim van La Redoute, gevolgd door een solo van 30 kilometer.

"Het was een speciale overwinning", blikt Evenepoel terug op de site van Soudal Quick-Step. "Ik stond zonder grote verwachtingen aan de start, maar we hadden een plan: gaan voor de overwinning. Dat ging perfect. Het was op dat moment de grootste zege in mijn carrière. Het is een moment dat ik nooit zal vergeten."