Superieure Pogacar schrijft na Amstel Gold Race ook Waalse Pijl op zijn naam

Tadej Pogacar heeft woensdag ook de Waalse Pijl op zijn naam geschreven. De Sloveen kwam als eerste boven op de Muur van Hoei, nadat hij zondag al de Amstel Gold Race had gewonnen.

De 24-jarige Pogacar hield de concurrentie ruim achter zich op de Muur van Hoei. De Deen Mattias Skjelmose en Mikel Landa bleven nog het dichtst in de buurt en werden respectievelijk tweede en derde.

Nummer vier Michael Woods kwam al op drie seconden van Pogacar over de streep. De Nederlanders konden zich niet mengen in de strijd om de overwinning. Wout Poels was op de 47e plaats en 42 seconden achterstand de beste Nederlander in de uitslag.

Voor Pogacar is het zijn eerste overwinning in de Waalse Pijl. De tweevoudig Tour-winnaar is de opvolger van Dylan Teuns, die in deze editie niet van de partij was.

Pogacar boekte al zijn derde zege in een voorjaarsklassieker. Eerder was de kopman van UAE Emirates al de sterkste in de Ronde van Vlaanderen en dus de Amstel Gold Race. Ook greep hij dit seizoen de eindzeges in Parijs-Nice en de Ruta del Sol.

Uitslag Waalse Pijl Tadej Pogacar (Slv) 4:27.53 Mattias Skjelmose (Den) +0.00 Mikel Landa (Spa) +0.00 Michael Woods (Can) + 0.03 Giulio Ciccone (Ita) +0.03 Victor Lafay (Fra) +0.03 Tiesj Benoot (Bel) +0.03 Maxim Van Gils (Bel) +0.03 Romain Bardet (Fra) +0.03 Warren Barguil (Fra) +0.03

Bol maakt deel uit van vroege vlucht

In de 87e editie van de Waalse Pijl vormde zich al vroeg een kopgroep van acht renners. Tot dit gezelschap behoorden onder anderen Jetse Bol, Daryl Impey en Søren Kragh Andersen.

De acht reden lang vooruit, totdat de kopgroep op 56 kilometer van de finish uiteenviel. Op de Côte d'Ereffe moesten Bol en Impey lossen en zij werden even later ingerekend door het peloton.

Daaruit reden Samuele Battistella en Louis Vervaeke vervolgens weg. Zij voegden zich bij de overgebleven vluchters Kragh Andersen en Georg Zimmermann, die het tempo even later niet meer kon volgen.

Van de drie anderen bleef Vervaeke het langst vooruit. Maar op de Muur van Hoei wist ook de Belg niet uit de greep van het aanstormende peloton te blijven.