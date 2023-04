Vollering én Pogacar gaan in Luik-Bastenaken-Luik voor zeldzame 'triple'

Demi Vollering en Tadej Pogacar gaan zondag in Luik-Bastenaken-Luik voor een bijzondere hattrick. De Nederlandse en de Sloveen kunnen in één seizoen alle drie de Ardense klassiekers winnen. Dat is in de wielergeschiedenis pas drie renners gelukt.

Vollering weet hoe bijzonder de 'triple' Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik is. Maar de kopvrouw van SD Worx heeft de afgelopen week zo weinig mogelijk gedacht aan een eventuele historische zondag in de Waalse Ardennen.

"Vorig seizoen had ik echt een groot doel gemaakt van deze drie races winnen", zegt de 26-jarige Vollering. "Toen lukte het niet, omdat ik het te graag wilde. Daarom probeer ik er nu minder mee bezig te zijn. En vooral te relaxen en te genieten van de koersen."

Als Vollering in Luik-Bastenaken-Luik haar trilogie voltooit, dan komt ze in een heel select rijtje. De Italiaan Davide Rebellin (2004), de Belg Philippe Gilbert (2011) en de Nederlandse Anna van der Breggen (2017) zijn de enige renners die in één jaar de 'triple' pakten.

Daarom is het extra opvallend dat de hattrick zondag ook op het spel staat bij de mannen. Pogacar soleerde afgelopen zondag naar de zege in de Amstel Gold Race en won drie dagen later op de beruchte Muur van Hoei de Waalse Pijl, net als Vollering. Beide toprenners hadden de eendagskoersen nog niet eerder gewonnen.

"Het zou fantastisch zijn om ook 'Luik' te winnen", zei de 24-jarige Pogacar op zijn persconferentie na de Waalse Pijl. "Ik ben niet zo sterk in lijstjes, dus ik weet niet of ik daarmee de derde man in de geschiedenis word. Mijn doel is gewoon om opnieuw de beste te zijn. Ik kan alleen maar supergelukkig en dankbaar zijn dat ik in zo veel wedstrijden het podium kan halen en voorin kan koersen."

Anna van der Breggen (links) is sinds vorig seizoen de ploegleider van Demi Vollering (rechts). Foto: Getty Images

Luik-Bastenaken-Luik pas sinds 2017 voor vrouwen

Kanttekening bij de mogelijke 'triple' van Vollering is dat de vrouwen pas voor de zesde keer voor de hattrick kunnen gaan. Luik-Bastenaken-Luik wordt namelijk pas sinds 2017 georganiseerd voor het vrouwenpeloton (en de Amstel Gold Race ging in 2020 niet door vanwege de coronapandemie). De mannen doen het Ardense drieluik vanaf 1966, het jaar dat de Amstel Gold Race voor het eerst werd gereden.

De zevende editie van Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen begint zondag om 8.40 uur. De finish van de 143 kilometer lange race wordt rond 12.30 uur verwacht. Vorig jaar ging de zege naar Annemiek van Vleuten.

De mannen starten om 10.35 uur aan de 109e editie van 'La Doyenne'. Zij leggen 258 kilometer af en zullen rond 17.00 uur over de streep komen. De Belg Remco Evenepoel gaat in eigen land proberen de klassieker voor de tweede keer op rij te winnen. De wereldkampioen is op papier de grootste uitdager van Pogacar.