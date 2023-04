Vollering drie dagen na winst Amstel Gold Race ook oppermachtig in Waalse Pijl

Delen via E-mail

Demi Vollering heeft woensdag na haar zegetocht in de Amstel Gold Race ook de Waalse Pijl op haar naam geschreven. Ze was op de Muur van Hoei te sterk voor de Duitse Liane Lippert en de Italiaanse Gaia Realini.

Het is voor Vollering alweer de vierde zege van het seizoen. Eerder schreef de 26-jarige Nederlandse Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen en de Amstel Gold Race op haar naam. Vollering stond in Hoei eerder al tweemaal op het podium. In 2020 en 2022 werd ze derde.