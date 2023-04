Jumbo-Visma verlengt contract van Tour-winnaar Vingegaard tot en met 2027

Jumbo-Visma heeft het contract van Jonas Vingegaard dinsdag met drie jaar verlengd. De Tour de France-winnaar ligt nu tot en met 2027 vast bij de Nederlandse succesformatie.

Vingegaard rijdt sinds 2019 voor Jumbo-Visma. De 26-jarige Deen, in 2020 nog een knecht voor winnaar Primoz Roglic in de Vuelta a España, kende in 2021 zijn doorbraak als klassementsrenner door als tweede te eindigen in de Tour de France. Vorig jaar schreef hij de Ronde van Frankrijk op zijn naam.

"Toen Jonas hier binnenkwam, was hij een ongepolijste diamant", zegt algemeen directeur Richard Plugge. "Samen met hem hebben we grote stappen gezet en hebben we ons uiteindelijk ontwikkeld tot Tour-winnaars. Op dat topniveau willen we blijven en daarin speelt Jonas een cruciale rol."

De contractverlenging van Vingegaard volgt op een roerige periode voor Jumbo-Visma. Eind maart werd bekend dat supermarktketen Jumbo na 2024 wil stoppen als hoofdsponsor van de wieler- en schaatsploeg. Onduidelijk is nog wat dat betekent voor de toekomst van de succesvolle formatie.

Het eindpodium van de Tour de France in 2022, met in het midden Jonas Vingegaard. Foto: Getty Images

'Ik kan hier mijn volledige potentieel benutten'

Vingegaard voelt zich in ieder geval op zijn plek bij Jumbo-Visma, dat momenteel de sterkste ploeg in het peloton heeft. Met onder anderen Wout van Aert beschikte hij in de afgelopen editie van de Tour over een luxeknecht.

"Jumbo-Visma heeft me geholpen mezelf te ontwikkelen tot de renner die ik nu ben", zegt Vingegaard. "Ik voel me hier thuis en waardeer de kwaliteiten van het team en de medewerkers enorm. Ik weet dat ik hier mijn volledige potentieel kan benutten."