Toprenster Deignan maakt half jaar na tweede bevalling rentree in Waalse Pijl

Elizabeth Deignan maakt woensdag haar rentree in de Belgische wielerklassieker de Waalse Pijl. Het is voor de 34-jarige Britse toprenster de eerste wedstrijd sinds ze zes maanden geleden beviel van haar zoontje Shea, haar tweede kind.

Deignan kwam voor het laatst in actie tijdens de Britse Women's Tour in oktober 2021. Een paar dagen daarvoor schreef ze nog de eerste editie van Parijs-Roubaix op haar naam. Eerder won ze onder meer de Ronde van Vlaanderen, Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik en werd ze wereldkampioen op de weg.

"Ik kan het niet onder woorden brengen. Waalse Pijl, hier kom ik", schrijft Deignan maandag op Instagram. Ze werkte de afgelopen maanden hard aan haar rentree. In januari schreef ze: "Een maand na de bevalling stapte ik weer op de fiets. Ik herstelde vrij goed, maar het heeft lang geduurd voordat ik me weer echt wielrenner voelde."

Eigenlijk zou Deignan pas begin mei terugkeren in de Vuelta, maar ze heeft nu dus besloten ook de Waalse Pijl aan haar agenda toe te voegen. Haar hoofddoelen van het seizoen zijn de Tour de France en de WK in Glasgow.

In 2018 werd Deignan voor het eerst moeder. Ze kwam een jaar niet in actie en maakte vervolgens de overstap naar haar huidige ploeg Trek-Segafredo. Toen ze vorig jaar februari opnieuw zwanger was, werd haar contract met twee jaar verlengd.