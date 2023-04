Koersdirecteur Gold Race na ophef over 'hulp' aan Pogacar: 'Hij had er niets aan'

Koersdirecteur Leo van Vliet van de Amstel Gold Race begrijpt weinig van de commotie over de 'hulp' die hij winnaar Tadej Pogacar zou hebben geboden. In de finale reed de auto van de koersdirectie een aantal keer heel dicht voor de Sloveen.

"Ik heb de commotie opgevangen", zei Van Vliet zondag tegen het AD. "Wij reden achter Pogacar en de verschillen werden kleiner, dus moesten we er voorbij. En verderop werd het parcours steeds smaller."

De wagen van de koersdirectie reed op zo'n 15 kilometer van de finish voor het eerst heel dicht voor Pogacar, die daardoor uit de wind zat. Op dat moment ging de 24-jarige renner van UAE Emirates solo aan kop en kwam de Ierse achtervolger Ben Healy langzaam iets dichterbij.

Van Vliet betwijfelt of Pogacar voordeel heeft gehad van de auto. "Wij reden ervoor, maar hij had er niets aan. Ik heb zelf ook gekoerst en kan me dat niet voorstellen. En wat heb ik er voor baat bij om dat te doen? We kunnen beter kijken naar de mooie koers die we hebben gehad."

Pogacar zelf was de actie ook opgevallen. "Dat was niet goed", aldus de Sloveen. "Al had ik niet het gevoel dat de auto heel lang te dicht voor me zat. Helaas gebeurt dit heel vaak in koersen. Die auto gaat naar voren, dan weer achteren en dan weer naar voren. Ik kan er weinig aan doen, alleen maar zo hard mogelijk fietsen."

Ploegbaas EF niet te spreken over actie van auto koersdirectie

De gebeurtenis leidde tot een hoop ophef op sociale media. Onder anderen ploegbaas Jonathan Vaughters van EF Education-EasyPost, de formatie van Healy, was er op Twitter niet over te spreken.

"Ik bedoel, kom op nou", foeterde Vaughters op Twitter bij een filmpje waarop te zien is dat de auto van de koersdirectie vlak voor Pogacar reed. "Topactie van de raceorganisatoren van de Amstel Gold Race 2023. Achter de derny racen op de baan is altijd het spannendste onderdeel. Nu vertalen ze dat naar de weg", schreef hij sarcastisch in een ander bericht.