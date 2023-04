Topduo Vollering en Kopecky slaat weer toe: 'Lotte is zo belangrijk voor mij'

Demi Vollering en Lotte Kopecky vormen dit seizoen een haast onverslaanbaar duo in de grote wielerklassiekers. De SD Worx-ploeggenoten domineerden zondag ook in de Amstel Gold Race en eindigden als eerste en tweede.

Vollering is amper vijf seconden gefinisht in Berg en Terblijt als ze al achterom kijkt. Ze zoekt direct naar de vrouw met wie ze haar zege in de Amstel Gold als eerste wil vieren. Zodra Kopecky bij de Nederlandse winnares aankomt, volgt er een innige omhelzing. "Ik hou van jou", zegt Vollering tegen haar Belgische ploeggenoot.

Het contrast met de scène na Strade Bianche van begin maart is groot. Toen was Vollering ook eerste en Kopecky tweede, maar hing er na de streep een weinig liefdevolle sfeer. Vollering was verbaasd dat haar teammaat in Siena nog om de winst had gesprint, terwijl zij als eerste boven was gekomen op de Via Santa Caterina, het steile slotklimmetje. "Ik weet dat je een killer bent, maar hadden we dit niet samen kunnen vieren?", vroeg Vollering aan Kopecky.

In de interviews na de Italiaanse gravelklassieker benadrukten de ploeggenoten dat de eerste emoties verantwoordelijk waren geweest voor de kilte. En dat de twee het juist heel goed met elkaar kunnen vinden.

Deze maand onderstreepten Vollering en Kopecky die woorden door in twee nog belangrijkere klassiekers uitstekend samen te werken, met groot succes tot gevolg. Kopecky won twee weken geleden in eigen land de Ronde van Vlaanderen, terwijl Vollering tweede werd. Zondag waren de rollen omgedraaid in de Amstel Gold Race.

"Lotte is ontzettend belangrijk voor mij", zegt Vollering op haar persconferentie in Zuid-Limburg. "Ze kan de koers heel goed lezen, kan me vertellen wat er zal gebeuren. Ik voel me altijd heel veilig als we samen koersen. Soms gaat dat zo, dat je heel goed bent met iemand. Voor mij is Lotte die persoon."

Demi Vollering (midden) proost met Lotte Kopecky (links). Foto: Getty Images

Plan van Vollering en Kopecky werkt perfect

Vollering en Kopecky hebben tijdens een koers niet de behoefte om lange gesprekken te voeren. "Meestal gaan we een paar keer naast elkaar rijden en dan vragen we aan elkaar: 'Voel je je goed?'", zegt Vollering met een glimlach. "Als het antwoord 'ja' is, dan weten we genoeg."

In de Amstel Gold Race was het antwoord 'ja'. En dus bleef SD Worx bij het plan dat vooraf was opgesteld. Vollering moest een demarrage plaatsen bij de laatste passage van de Cauberg. Als die aanval zou mislukken, had de Nederlandse ploeg altijd nog Kopecky achter de hand voor de sprint.

"Het plan werkte vandaag weer perfect", zegt Kopecky. "Demi viel op het goede moment aan op de Cauberg. Op dat moment was het voor haar heel fijn om te weten dat ik ook in de eerste groep zat. Demi was enorm gebrand om in eigen land te winnen. En op deze manier hebben we de zeges mooi verdeeld."

Vollering: "Vorig seizoen miste ik in sommige koersen een ploegmaat met wie ik dat spel kon spelen. In 2021 had ik Anna van der Breggen, maar die stopte na dat jaar. Dit seizoen gaat het geweldig met Lotte. We vertrouwen elkaar volledig en dat is ontzettend fijn."

Vollering won door het goede ploegenspel voor het eerst de belangrijkste klassieker van Nederland, nadat ze in de vorige twee edities als tweede was geëindigd. "Het is weer niet normaal hoe Demi en Lotte dit gedaan hebben", zegt ploeggenoot Lorena Wiebes met een lach. "Ze zijn een topduo, maar ik denk dat we met z'n allen ook een topteam zijn. Het is geweldig om zo te koersen."