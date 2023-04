Pogacar maakt peloton (nog) niet moedeloos: 'Je moet geloven dat je kan winnen'

Tadej Pogacar was zondag ook in de Amstel Gold Race weer een klasse apart. De 24-jarige Sloveen wint dit jaar vaker dan hij verliest, met negen zeges in zeventien koersdagen. Het is een ongekend succespercentage voor een wielrenner, maar het maakt zijn concurrenten (nog) niet moedeloos.

Tom Pidcock kan wel lachen om de vraag. Hoe versla je Pogacar? "Als ik al wist hoe ik Tadej moest kloppen, dan ga ik dat zeker niet aan jullie vertellen", zegt de Brit op de persconferentie na de Amstel Gold Race tegen de zaal vol journalisten.

Pogacar begon zondag als de huizenhoge favoriet aan de klassieker door de Zuid-Limburgse heuvels. Iedereen in het peloton wist dat hij het liefst al vroeg in de aanval zou gaan, om vervolgens solo aan te komen. En toch kon niemand er wat aan doen toen precies dat scenario zich ontvouwde.

De kopman van UAE Team Emirates was op 90 kilometer van de finish attent toen de beslissende kopgroep wegreed. En op de Keutenberg - met nog 28 kilometer te rijden - reed hij weg bij zijn laatste twee medevluchters, Pidcock en Ben Healy.

"Tadej had vandaag de beste benen van het peloton", zegt de 22-jarige Ier Healy, die verrassend als tweede eindigde. "We hebben ons best gedaan om hem te volgen, maar dat was gewoon niet mogelijk. Zo simpel is het."

Zeges Tadej Pogacar in 2023 Amstel Gold Race

Ronde van Vlaanderen

Drie etappes en eindzege in Parijs-Nice

Drie etappes en eindzege in Ruta Del Sol

Jaén Paraiso Interior

Van Aert en Van der Poel deden niet mee in Limburg

De enige kanttekening bij de imponerende zege van Pogacar is dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet meededen in de Amstel Gold Race. Zij vormen samen met de tweevoudig Tour de France-winnaar de 'Grote Drie', die dit jaar al meerdere keren een fraaie strijd om de winst in grote klassieker uitvocht.

Van der Poel en Van Aert zullen volgende week zondag ook niet starten in Luik-Bastenaken-Luik. Pogacar won dat Waalse monument al in 2021 en hij zal nu wederom de topfavoriet zijn.

Toch is Pidcock niet van plan om zich bij voorbaat al gewonnen te geven. "Als Tadej aanvalt, dan is er soms niks meer aan te doen", zegt de Brit van INEOS Grenadiers met een glimlach. "Maar als iedereen zich van tevoren neerlegt bij een tweede plek, dan moet Tadej maar in zijn eentje gaan koersen. Als je start in een koers, dan moet je ook geloven dat je kan winnen."

Ben Healy, Tadej Pogacar en Tom Pidcock op het podium van de Amstel Gold Race. Foto: Getty Images

Pidcock was helemaal kapot in finale Gold Race

De 23-jarige Pidcock hoort bij het selecte clubje toptalenten dat de 'Grote Drie' zou moeten kunnen uitdagen. De regerend olympisch kampioen mountainbiken was begin maart na een Pogacar-achtige solo de beste in Strade Bianche, maar daarna heeft hij mede door een hersenschudding niet meer gewonnen.

"Ik heb dit seizoen wat moeite met de lange afstanden in de grote klassiekers", aldus Pidcock, die twee weken geleden slechts 52e werd in de Ronde van Vlaanderen. "Mijn explosiviteit is prima, maar ik moet gaan werken aan mijn uithoudingsvermogen. De laatste 20 kilometer was vandaag een grote worsteling. Ik ben blij dat ik nog derde ben geworden. Toen ik bij de finish kwam, was ik volledig kapot. Ik kon bijna niet van mijn zadel komen."

Pogacar had het naar eigen zeggen ook ontzettend zwaar in de laatste 25 kilometer, maar bij hem was dat niet te zien. De Sloveen finishte uiteindelijk 38 seconden voor Healy en liefst 2.14 minuten voor Pidcock.

En dan moet Pogacar dit jaar nog zijn eerste hoogtestage afwerken, een zeldzaamheid in het hedendaagse topwielrennen. Na Luik-Bastenaken-Luik gaat hij wél trainen op grote hoogte, om zich optimaal voor te bereiden op de verwachte strijd met titelverdediger Jonas Vingegaard in de Tour de France.

"Ik weet niet of en hoeveel beter ik nog kan worden", blijft Pogacar zoals altijd bescheiden. "Misschien is dit wel mijn topvorm en wordt het na mijn hoogtestage minder. Dan kan ook gebeuren."