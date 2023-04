Pogacar bedankt Van der Poel na zege: 'Hij tipte me waar ik moest aanvallen'

Tadej Pogacar heeft Mathieu van der Poel bedankt na zijn overwinning in de Amstel Gold Race. De Sloveen kreeg enkele dagen geleden een berichtje van de Nederlander waar hij in de aanval moest gaan.

"Ik moet Mathieu van der Poel bedanken voor zijn berichtje", zei Pogacar na zijn indrukwekkende zege. "Hij stuurde me drie dagen geleden dat ik moest aanvallen op de Keutenberg. Die klim ligt me het best, omdat het de zwaarste is van deze koers."

Pogacar volgde het advies van Van der Poel uitstekend op. De 24-jarige renner van UAE Emirates sprong op de Keutenberg - die aan het begin een stijging van liefst 22 procent kent - weg bij zijn laatste concurrenten Ben Healy en Tom Pidcock. Hij soleerde vervolgens in de laatste 28 kilometer naar de overwinning.

"Het was nog heel ver naar de finish. Ik heb het ontzettend zwaar gehad in die laatste 28 kilometer. Maar aanvallen op de Keutenberg was mijn beste kans om solo aan te kunnen komen."

Pogacar kreeg in de laatste 15 kilometer - zonder dat hij er wat aan kon doen - wat hulp van de auto van de koersdirectie. Die reed een aantal keer wel heel dicht voor de eenzame koploper, waardoor hij uit de wind zat.

"Dat was niet goed", aldus Pogacar. "Al had ik niet het gevoel dat de auto heel lang te dicht voor me zat. Helaas gebeurt dit heel vaak in koersen. Die auto gaat naar voren, dan weer achteren en dan weer naar voren. Ik kan er weinig aan doen, alleen maar zo hard mogelijk fietsen."

Tadej Pogacar (midden) wordt op het podium geflankeerd door Ben Healy (links) en Tom Pidcock (rechts). Foto: Pro Shots

'Ik had net op tijd een nieuwe fiets'

De strijd tussen de favorieten begon zondag al vroeg in Zuid-Limburg. Met nog 90 kilometer voor de boeg vormde zich een kopgroep van zeventien renners, onder wie Pogacar en Pidcock. Richting de finale werd die groep steeds kleiner door demarrages van Pogacar, die op de Keutenberg dus ook zijn laatste medevluchters Healy en Pidcock loste.

"Het is ongelofelijk", jubelde de Sloveen. "Ik had zo'n vroege aanval niet verwacht. Het was nog even spannend toen ik materiaalpech kreeg (op zo'n 50 kilometer van de finish, red.). Lange tijd reden er geen volgwagens achter ons en dat was frustrerend. Maar ik had net op tijd een nieuwe fiets."

Pogacar boekte zijn tweede zege van dit seizoen in een grote eendagskoers. Twee weken geleden won hij de Ronde van Vlaanderen, waarin hij Van der Poel voorbleef. De Nederlander deed dit jaar niet mee in Limburg, waar hij in 2019 de Amstel Gold Race won.

Dat was tot zondag de enige editie van de Nederlandse klassieker waaraan Pogacar meedeed. De alleskunner had vier jaar geleden last van maag- en darmproblemen, waardoor hij niet finishte. "Vandaag was precies het tegenovergestelde van mijn debuut. Ik ben heel blij en trots dat ik hier vandaag gewonnen heb."

Pogacar is de vierde renner die in hetzelfde jaar de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race won. Hij trad in de voetsporen van Eddy Merckx (1975), Jan Raas (1979) en Philippe Gilbert (2017).