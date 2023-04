Pogacar maakt favorietenrol waar in Amstel Gold Race met imponerende zege

Delen via E-mail

Tadej Pogacar heeft zondag op indrukwekkende wijze de Amstel Gold Race gewonnen. De 24-jarige Sloveen van UAE Emirates ontdeed zich op 28 kilometer van de finish van zijn laatste concurrenten en soleerde naar de winst in de Nederlandse heuvelklassieker.

Het is de tweede grote overwinning van Pogacar dit seizoen. Hij won twee weken geleden de Ronde van Vlaanderen door Mathieu van der Poel voor te blijven. De Nederlander, in 2019 winnaar van de Gold Race, deed dit jaar niet mee in Limburg.