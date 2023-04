Vollering dankt ploeg en regenjas na eerste winst in Amstel Gold Race

Demi Vollering is haar ploeg en haar regenjas dankbaar na haar overwinning zondag in de Amstel Gold Race. De renster van Team SD Worx kon de kou goed aan en soleerde in de laatste 2 kilometer naar haar eerste zege ooit in de Nederlandse voorjaarsklassieker.

"Eindelijk heb ik de Gold Race gewonnen. Ik slaap vanavond heel lekker", zei Vollering, die in 2021 en 2022 als tweede finishte, na haar winst tegen de NOS.

Met haar overwinning maakte de 26-jarige Vollering haar favorietenrol waar, nadat ze eerder dit jaar al Strade Bianche had gewonnen. De Nederlandse voelde zich al de hele dag sterk in Limburgse heuvels, ook dankzij het goede werk van haar teamgenoten van SD Worx.

"De hele ploeg heeft hieraan bijgedragen. Mischa Bredewold brandde zich constant op voor ons, Lorena Wiebes was supergoed en het was ideaal om Lotte Kopecky erbij te hebben in deze koers", zei Vollering, die op 2 kilometer van de meet demarreerde en solo over de finish kwam.

"Ik wachtte tot het tempo in de groep iets lager lag, want ik wilde mezelf niet opblazen. Dat pakte goed uit."

Top 5 Amstel Gold Race vrouwen Demi Vollering (Nederland) - 4.06.54 Lotte Kopecky (Begië) +0.08 Shirin van Anrooij (Nederland) +0.08 Katarzyna Niewiadoma (Polen) +0.08 Soraya Paladin (Italië) +0.08

Demi Vollering komt na 155 kilometer juichend over de finish in Valkenburg. Foto: ANP

'Had in achterhoofd dat ik goed ben in kou'

In die laatste kilometers reed Vollering zonder regenjasje, maar die had ze eerder in koers wel aan. Zo bleef ze redelijk warm onder de bijzonder koude omstandigheden. Het was minder dan tien graden tijdens de koers en dat brak andere rensters op. "Ik denk dat mijn regenjas heel goed geholpen heeft. Die hield mij droog en warm."

Annemiek van Vleuten was een van de rensters die verrast werd door de slechte weersomstandigheden. De regerend wereldkampioen zei dat haar benen door de kou voelden alsof ze van beton waren.

"Ik had vooral last van koude armen", vertelde Vollering. "Maar ik heb steeds in mijn achterhoofd gehouden dat ik het meestal goed doe in de kou. En dat bleek weer zo te zijn."