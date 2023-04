Kou nekt Van Vleuten in laatste Gold Race: 'Benen voelden als blok beton'

Annemiek van Vleuten zal haar loopbaan afsluiten zonder zege in de Amstel Gold Race. De veertigjarige renster had het zondag in haar zesde en laatste deelname aan de Nederlandse klassieker te koud om mee te doen om de overwinning.

Van Vleuten wil na 156 kilometer fietsen door een grijs en regenachtig Zuid-Limburg maar één ding: zo snel mogelijk naar de teambus om te douchen en eindelijk warm worden. "Ik heb het heel koud gehad. Dat kun je waarschijnlijk wel aan me zien", zegt ze in een korte reactie.

De wereldkampioene stopt na dit seizoen en kreeg zondag dus haar laatste kans om de Amstel Gold Race te winnen. Dat de vrouwen dit jaar de langste en zwaarste editie ooit voor de wielen kregen, sprak in haar voordeel. Maar de lage temperaturen en de regen in het eerste deel van de koers braken haar op.

"Ik had niet verwacht dat het zo koud zou zijn", zegt Van Vleuten. "Halverwege de race moest ik een regenjas aandoen. Normaal blijf ik door zo'n jas wel warm, maar vandaag niet. Mijn benen waren geblokkeerd, ze voelden echt als een blok beton."

De kopvrouw van Movistar liet zich in de finale wel van voren zien, maar een aanval zat er niet in. Ze probeerde nog wel wat hulp te bieden aan haar Duitse ploeggenoot Liane Lippert, die ondanks een aanval op de Cauberg niet verder kwam dan de vijftiende plek. Van Vleuten werd zelf elfde, op acht seconden van winnares Demi Vollering.

"Ik zei al snel tegen mijn ploeggenoten dat we voor Liane moesten gaan. Omdat het 'm voor mij niet meer zou worden. Ik was gewoon niet goed vandaag."

Marianne Vos (links) en Annemiek van Vleuten (rechts) stonden zondag voor het laatst samen aan de start van de Amstel Gold Race. Foto: ANP

Vos ontploft bij laatste passage Cauberg

Marianne Vos was zondag ook niet goed genoeg om als eerste over de streep te komen. De winnares van 2021 zat op de goede plek voor de laatste passage van de Cauberg, maar ze kon het tempo niet bijhouden op de beruchte heuvel in Valkenburg.

"Mijn ploeggenoot Anna Henderson deed voor de Cauberg een fantastische lead-out, voor Riejanne Markus en mij. Maar op de klim ontploften mijn benen. Dus toen was mijn koers voorbij", zegt Vos, die op 28 seconden van Vollering als zeventiende eindigde in Berg en Terblijt.

De 35-jarige Brabantse zat verrassend genoeg in het begin van de wedstrijd al in een kopgroep. Dat was niet gepland. "Lucinda Brand trok door in een afdaling en achter ons viel een gat. Toen zat ik opeens mee in de vroege vlucht. Ik heb de hele koers geprobeerd om goed te positioneren en met de ploeg goed in de wedstrijd te zitten. Dat is gelukt, maar aan het einde was ik kapot."

Markus was op de veertiende plek uiteindelijk de beste renster van Jumbo-Visma. De Nederlands kampioene had de pech dat ze op een kleine 30 kilometer van de streep van fiets moest wisselen. Ze kwam terug in het peloton en hoorde bij de besten op de Cauberg, maar kon niet mee toen Vollering vlak voor de top demarreerde.

"Het heeft me toch best veel energie gekost om terug te komen na mijn materiaalpech", zegt Markus. "Ik heb in de finale echt alles geprobeerd, maar op het laatste stukje kwam ik net tekort. Vollering ging iets te hard voor mij. Jammer, want het voelt alsof dit een grote kans was om de Amstel Gold Race te winnen."