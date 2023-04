Vollering boekt eindelijk zege in Amstel Gold Race na twee tweede plaatsen

Delen via E-mail

Demi Vollering heeft zondag de Amstel Gold Race op haar naam geschreven. De Nederlandse renster van Team SD Worx plaatste bij de laatste beklimming op de Cauberg een fraaie aanval en werd niet meer bijgehaald. Bij de laatste twee edities van de voorjaarsklassieker eindigde Vollering nog als tweede.

De 26-jarige Vollering viel pas op de slotmeters van de Cauberg aan en spurtte met een hard tempo weg bij de groep favorieten en werd niet meer bijgehaald. De Belgische Lotte Kopecky eindigde in de sprint als tweede en Shirin van Anrooij completeerde het podium.

Voor Vollering was haar overwinning in Limburg haar derde grote zege van het jaar. Eerder dit seizoen schreef ze ook al Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen op haar naam. Woensdag eindigde Vollering nog als tweede in de Brabantse Pijl.