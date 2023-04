Parcours Gold Race ook voor Van Vleuten langer: 'We willen haar op die erelijst'

Het vrouwenpeloton krijgt zondag in de Amstel Gold Race met een rit van 155,8 kilometer een langer en zwaarder parcours voor de kiezen dan voorgaande jaren. De organisatie verlengde de Limburgse wielerklassieker deels om de winkansen voor Annemiek van Vleuten in haar afscheidsjaar te vergroten.

"Annemiek, wat heb je nodig om te winnen?", vroeg Amstel Gold Race-directeur Leo van Vliet aan Van Vleuten. Het antwoord van de veertigjarige renster van Movistar lag in de lijn der verwachting: een zwaardere en langere koers.

"Dat komt mij inderdaad wel goed uit", zegt Van Vleuten in gesprek met NU.nl. "Hoe langer en zwaarder de koers is, hoe beter ik ben. Maar dit is niet alleen voor mij goed, het vrouwenwielrennen is gewoon toe aan koersen van vier uur."

En dus beginnen de rensters zondag aan de langste Amstel Gold Race ooit. Met een extra lus bij Sittard-Geleen en een extra passage van de omloop bij Valkenburg is de koers ruim 27 kilometer langer dan vorig jaar. Een extra beklimming van de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg maakt de koers daarbij ook een stuk zwaarder.

"Dat is op haar lijf geschreven", zegt koersdirecteur Leontien van Moorsel. "Ik mag niet chauvinistisch zijn, maar ik zou het wel heel erg leuk vinden als Annemiek wint. We willen haar op die erelijst hebben."

Langer en zwaarder door ontwikkeling vrouwenwielrennen

Toch is het parcours niet alleen langer gemaakt om Van Vleuten aan de start te krijgen. Ook de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen speelde een grote rol. "We konden niet meer achterblijven bij andere WorldTour-koersen", zegt Van Moorsel, die verwijst naar Parijs-Roubaix (145 kilometer) en de Ronde van Vlaanderen (157 kilometer).

"Voorheen reden veel rensters voor een broek en een shirt en hadden ze daarnaast nog een fulltimebaan. Nu kunnen rensters steeds professioneler met de sport bezig zijn. Dat verdienen ze ook."

Langere en zwaardere koersen zijn volgens Van Vleuten een logisch gevolg van de snelle groei van het vrouwenwielrennen. "De vrouwenkoers moet geen slap aftreksel zijn van de mannenkoers", zegt de tweevoudig wereldkampioene op de weg.

"Je kunt aan een jong meisje dat wil gaan fietsen niet verkopen dat de vrouwenkoers nog niet eens de helft is van de mannenkoers. Doordat steeds meer rensters een minimumsalaris krijgen, kunnen ze er fulltime voor gaan. Het lijstje met kanshebbers wordt daardoor steeds groter en daar word ik blij van."

Langere klassiekers 2021 :

: Amstel Gold Race: 116 kilometer

Parijs-Roubaix: 116

Gent-Wevelgem: 142

2022 :

: Amstel Gold Race: 129

Parijs-Roubaix: 125

Gent-Wevelgem: 159

2023 :

: Amstel Gold Race: 156

Parijs-Roubaix: 145

Gent-Wevelgem: 163

Vrouwenkoers in 2003 zorgde voor twijfels

Het was nog wel een puzzel om de vrouwenkoers te verlengen zonder dat deze zou overlappen met de mannenkoers. In 2003 ging het zelfs bijna mis, toen de vrouwen langzamer reden dan het langzaamste schema en de mannen sneller dan het snelste schema.

"Dat was het moeilijkste uur in de carrière van Leo van Vliet. Daar heeft hij zich echt overheen moeten zetten", zegt Van Moorsel, die de Gold Race in 2002 won. In 2017 durfde Van Vliet het pas weer aan een vrouwenkoers te organiseren.

De vraag of de wedstrijd langer gemaakt kon worden, riep dan ook in eerste instantie veel twijfels op bij de koersdirecteur, maar na lang puzzelen is het toch gelukt. "Die koersen gaan echt niet in elkaar overlopen. Anders vermoord ik Leo", grapt Van Moorsel. "Alle risico is uitgesloten. Anders had Leo het never nooit gedaan."