Ide Schelling kan ook in koers weer lachen: 'Kon hooguit twee uur fietsen'

Na zijn vermakelijke optreden in de Tour de France van 2021 hoorden we maar weinig van Ide Schelling. De 25-jarige renner had een jaar vol tegenslagen, maar bewees vorige week met een overwinning in de Ronde van het Baskenland weer helemaal terug te zijn. Precies op tijd voor de Amstel Gold Race.

Wie zondag rond 15.00 uur de televisie afstemt op de Amstel Gold Race, zou zomaar eens onderbroekenslingers en gefotoshopte spandoeken met de naam van Ide Schelling voorbij kunnen zien komen. Met die attributen stonden de vrienden en familie van de Hagenaar in de Tour van 2021 langs de Champs-Élysées. Ook op de Cauberg zijn ze zondag aanwezig. "Daar kijk ik hartstikke naar uit", zegt Schelling.

De renner van BORA-hansgrohe kan in Limburg eindelijk weer zorgeloos rondrijden, na een jaar vol fysiek ongemak. Het begon in februari vorig jaar, toen hij na zijn debuut in de Ronde van Valencia besmet raakte met corona. In de tien voorjaarskoersen die hij daarna reed, belandde hij liefst zeven keer in de bezemwagen.

Van een zeurende verkoudheid tot een heftige griep, Schelling kreeg te maken met meerdere luchtweginfecties. "Ik kon niet langer dan twee uur fietsen en dan voelde ik me al helemaal kut. Ik dacht: wat is er mis met mijn lichaam?"

Een duidelijk antwoord konden de artsen niet geven. Maar na een kleine neusoperatie (het verkleinen van poliepen) en een lange rustperiode is het gevoel weer goed bij Schelling. "Het is belangrijk geweest om een langere periode te hebben waarin ik mijn lichaam niet compleet uitputte", zegt hij. "Mijn immuunsysteem heeft zich nu weer kunnen opbouwen."

Bij zijn Tour-debuut reed Schelling een week in de bolletjestrui. Foto: ANP

'Op persoonlijk vlak was het best een leuk jaar'

De gemiddelde wielrenner zou zo'n jaar het liefst overslaan, maar Schelling bekijkt het positief. "Het was kut qua wielrennen, maar op persoonlijk vlak was het best een leuk jaar." De renner bracht de zomermaanden thuis in Den Haag door. "Dat gebeurt meestal niet. Ik kon nu veel met vrienden afspreken en lekker weekendjes weggaan."

"Ik heb best een normaal leven buiten het wielrennen. Als ik met vrienden ben, gaat het hooguit tien minuten over wielrennen. Ik vind dat heerlijk. Als het trainen voor geen meter gaat, is het lekker dat ik me ergens anders op kan richten."

Het is typerend voor 'de lachende rijder', die zijn bijnaam in de Tour de France van 2021 eer aandeed. Het grote publiek leerde Schelling tijdens zijn Tour-debuut kennen als een enthousiaste, goedlachse renner die met de nodige trucs een week in de bolletjestrui rondreed.

Dat koersplezier is het belangrijkste voor Schelling. Hij wil niks weten van een leven waarin je drie keer op hoogtestage moet, je eten afweegt, je hele thuisleven opzegt en niks anders doet dan fietsen en uitrusten. "Dat zou ik nog geen twee maanden leuk vinden. En als ik niet lekker in mijn vel zit, komen die resultaten helemaal niet."

Na prijs voor strijdlust wil Schelling meer in Gold Race

Vorige week bewees Schelling in de Ronde van het Baskenland weer helemaal terug te zijn. Hij schreef de tweede etappe op zijn naam en boekte zo zijn eerste World Tour-zege. "De benen zijn terug, het gevoel in het lichaam is weer goed."

Daarmee is Schelling precies op tijd in vorm voor de Amstel Gold Race, een van zijn hoofddoelen dit jaar. "Ik heb net als in 2021 de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland gereden met het plan om nu supergoed te zijn. Ik heb echt toegeleefd naar deze wedstrijd."

Twee jaar geleden, in zijn eerste Amstel Gold Race, plaatste Schelling aanval na aanval en werd hij uitgeroepen tot strijdlustigste renner. Dit jaar staat hij met een ander doel aan de start. "Ik ben een stap verder en wil voor een mooi resultaat gaan. Ik kan in deze vorm mijn mannetje staan, ook in de finale."