Vollering tweede in spectaculaire Brabantse Pijl, verrassende winnaar bij mannen

Demi Vollering is woensdag in een spectaculaire editie van de Brabantse Pijl als tweede geëindigd. De coureur van Team SD Worx moest in de sprint haar meerdere erkennen in de Italiaanse Silvia Persico. Bij de mannen was er een verrassende ontknoping.

De 141,2 kilometer lange koers verliep zeer chaotisch. Talloze coureurs probeerden in de openingsuren weg te komen, maar allemaal zonder succes.

De favorieten bewaarden het vuurwerk voor de drie lokale omlopen rond finishplaats Overijse. Vollering en haar ploeggenote Marlen Reusser plaatsten de ene na de andere demarrage, waardoor het kaf van het koren werd gescheiden.

Na een hectische fase onder regenachtige omstandigheden ontstond een kopgroep van vijf rensters, onder wie Reusser en Shirin van Anrooij. Vollering vond de aansluiting, mede doordat Reusser niet op kop reed. Vollering kon het ploegenspel van Team SD Worx niet bekronen: in de sprint werd ze gevloerd door Persico. Liane Lippert uit Duitsland legde beslag op de derde plaats.

Van Anrooij maakte indruk door mee te zitten met de favorieten. De 21-jarige coureur, die de afgelopen seizoenen furore maakte in het veldrijden, finishte als vijfde. Fem van Empel, die zich in februari met overmacht kroonde tot wereldkampioene veldrijden, had in het begin van de wedstrijd materiaalpech en kon zich niet mengen in de strijd om de zege.

Dorian Godon klopte Ben Healy in de sprint. Foto: Getty Images

Godon boekt grootste zege uit loopbaan

Bij de mannen ging de zege verrassend naar Dorian Godon. De 26-jarige Fransman van AG2R Citroën Team klopte de Ierse klimmer Ben Healy in een sprint à deux en boekte de grootste overwinning uit zijn carrière.

Godon en Healy waren in de heuvelachtige finale overgebleven uit een kopgroepje van zes renners. Rémi Cavagna kon de twee nog het langst volgen, maar de Franse hardrijder kwam bergop tekort en werd in de slotkilometer ingelopen door het peloton.

Godon was in de eindsprint overtuigend sneller dan de pas 22-jarige Healy. Daarachter kwam Godons ploegmaat Benoît Cosnefroy als derde over de finish, waarmee het feest van AG2R Citroën Team compleet was. Cavagna wist zijn wiel nog als vierde over de meet te drukken.

Favorieten als Alexander Kamp (zesde), Arnaud De Lie (zevende) en Andrea Bagioli (achtste) moesten zich tevredenstellen met een ereplaats. Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren er niet bij in de Brabantse Pijl. Zij melden zich in juni weer voor de Ronde van Zwitserland.