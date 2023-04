Alaphilippe door blessure niet van start in Brabantse Pijl en Amstel Gold Race

Julian Alaphilippe mist door een knieblessure de Brabantse Pijl (woensdag) en de Amstel Gold Race (zondag). Dat heeft zijn ploeg Soudal Quick-Step dinsdag bekendgemaakt. De kwetsuur is het gevolg van de val van de tweevoudig wereldkampioen in de Ronde van Vlaanderen van ruim een week geleden.

De dertigjarige Alaphilippe kent tot dusver een teleurstellend voorjaar en dat wordt door de knieblessure niet beter. De Fransman won in februari in eigen land nog wel de Faun-Ardèche Classic. Het was zijn eerste zege sinds juli vorig jaar.

Alaphilippes beste resultaat dit jaar in een (semi)klassieker was een elfde plaats in Milaan-San Remo. Na zijn val reed de tweevoudig wereldkampioen de Ronde van Vlaanderen nog wel uit en hij finishte als 51e.

De Fransman won de Brabantse Pijl in 2020 en werd een jaar eerder tweede. Zijn beste uitslag in de Amstel Gold Race is een vierde plaats in 2019, toen Mathieu van der Poel de zege pakte.

Van der Poel slaat Amstel Gold Race over

Van der Poel, afgelopen zondag winnaar van Parijs-Roubaix, gaat ook niet van start in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. De Nederlander neemt rust. In juni maakt hij in de Ronde van Zwitserland zijn rentree, ter voorbereiding op de Tour de France.

De Brabantse Pijl werd vorig jaar gewonnen door de Amerikaan Magnus Sheffield. In de Amstel Gold Race was Michal Kwiatkowski de snelste.

De 63e editie van de Brabantse Pijl gaat over 205 kilometer. De start is om 12.30 uur en de finish is rond 17.35 uur.