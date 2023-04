Een spervuur aan aanvallen, ongelukkige valpartijen en materiaalpech op een cruciaal moment; de 120 editie van Parijs-Roubaix had alles wat de 'Hel van het Noorden' zo speciaal maakt. Een reconstructie van de door Mathieu van der Poel gewonnen wielerklassieker, door de ogen van de hoofdrolspelers.

Proloog: Anderhalf uur na de snelste Parijs-Roubaix ooit klinkt de winnaar nog steeds verbaasd. "We hebben van start tot finish geracet als junioren", zegt Van der Poel, die de 256,6 kilometer van Compiègne naar Roubaix aflegde met een onwaarschijnlijk gemiddelde van 46,841 kilometer per uur. "Wat een rare koers. Vol gas vanaf het begin, bizar. Maar voor mij was het wel gunstig. Ik heb ervan genoten."

Troisvilles à Inchy (sector 29, nog 160 kilometer): Parijs-Roubaix begint eigenlijk pas echt bij de eerste kasseistrook. Maar vertel dat op deze Paaszondag niet aan de renners. Met de wind in de rug zijn de eerste 96 kilometer voorbijgevlogen.

Opvallend is dat Van der Poel met zijn ploeggenoten van Alpecin-Deceuninck zeer attent van voren koerst. Een week geleden reed de Nederlander in het eerste deel van de Ronde van Vlaanderen nog constant achter de feiten aan. "Ik heb mijn lesje wel geleerd", zegt 'VDP'. "We hebben vanaf de start de koers in handen genomen", vult ploeggenoot Jonas Rickaert aan. "We wilden ons niet weer laten verrassen."

Haveluy à Wallers (sector 20, nog 103 kilometer): "Het plan was om te verrassen", zegt Wout van Aert. Jumbo-Visma, de ploeg van de Belgische favoriet, wacht niet tot het beruchte Bos van Wallers, maar opent de koers al één kasseistrook eerder.

Een lekke band van Van Aert lijkt de surprise te dwarsbomen, maar de kopman komt precies op tijd terug. Hij is daardoor het laatste wagonnetje van de geel-zwarte sneltrein, die met zijn versnelling voor een flinke schifting zorgt. Er ontstaat een groepje met alleen maar grote namen: Van Aert, Christophe Laporte, John Degenkolb, Van der Poel en Stefan Küng.

Trouée d'Arenberg (sector 19, nog 95 kilometer): "Het was een klassiek Parijs-Roubaix-scenario", verzucht Van Aert. "Het leek alsof we een uitstekende zet hadden gedaan, maar in minder dan twee minuten stond de wereld volledig op zijn kop."

Jumbo-Visma lijkt als grote winnaar uit het Bos van Wallers te komen, want het Nederlandse team heeft met Van Aert en Laporte zijn twee belangrijkste pionnen in de spits van de koers gekregen. Maar aan het einde van de 2,3 kilometer lange kasseistrook is Van Aert zijn ploeggenoot kwijt. "Ik zag Christophe nergens meer. Ik ging er vanuit dat hij een lekke band had gekregen, maar ik wist het niet zeker. En ik wist ook niet hoeveel achterstand hij had op mijn groep."

Laporte heeft inderdaad materiaalpech en daardoor is de situatie volledig gekanteld. De ploeg van Van der Poel is nu het enige team met meer dan één renner in de favorietengroep, omdat de Belgen Jasper Philipsen en Gianni Vermeersch uit de achtergrond zijn aangesloten. "Opeens zat ik daar met drie mannen van Alpecin-Deceuninck", aldus Van Aert. "Dat was natuurlijk een lastige situatie."

Auchy-lez-Orchies à Bersée (sector 12, nog 54 kilometer): Van der Poel gaat zo hard over kasseien, dat hij in de bochten door het gras crosst. "Een groot risico? Nee hoor, dat is gewoon Mathieu", zegt Philipsen met een lach. "Er is maar één renner die zo door de bochten kan rijden en dat is hij." Van der Poel vreesde geen moment voor een uitglijder. "Ik had zelf de volledige controle. En dan ben ik niet snel bang."

Mons-en-Pévèle (sector 11, nog 48 kilometer): Op een van de drie zwaarste kasseistroken van Parijs-Roubaix versnelt Van der Poel voor de tweede keer. "Hoe zwaarder de koers, hoe beter het is voor mij. Dáárom bleef ik aanvallen. Alleen is het met zulke grote namen in de kopgroep logisch dat ik mijn concurrenten niet zomaar kon lossen."

Bij zijn derde demarrage - nota bene op een licht oplopend stuk asfalt vlak na Mons-en-Pévèle - lijkt Van der Poel wel raak te schieten. De winnaar van Milaan-San Remo slaat samen met Van Aert een klein gaatje, maar de twee topfavorieten rijden niet door. "We hadden bij die aanval al weg kunnen blijven. Maar Wout wilde niet op kop komen. Ik weet niet waarom hij daarvoor koos", zegt' VDP'.

Van Aert heeft een simpele verklaring: "Tactisch was het niet slim geweest om door te rijden met Mathieu. Hij heeft de laatste weken een paar keer aangevallen terwijl hij in mijn wiel zat. Daarom reed ik vandaag liever defensief."

Carrefour de l'Arbre (sector 4, nog 17 kilometer): De verrassende wederopstanding van Degenkolb eindigt in de grasrand van de kasseistrook die al zo vaak beslissend was in Parijs-Roubaix. De winnaar van 2015 wil op het Carrefour de l'Arbre in het gootje rijden, maar dat willen Philipsen en Van der Poel ook. Degenkolb en Van der Poel raken elkaar, waarna de Duitser valt. "Als het mijn fout was, dan bied ik John mijn excuses aan", zegt Van der Poel. "Het was zeker niet mijn bedoeling. Ik ben blij dat ik zelf een valpartij kon voorkomen."

Terwijl Degenkolb versuft en gedesillusioneerd weer op zijn fiets stapt, plaatst Van Aert de aanval waarop hij al tientallen kilometers aast. Van der Poel is de enige die kan volgen. "Het was duidelijk dat Wout en Mathieu de sterkste renners waren in de kopgroep", zegt Philipsen. "Ik probeerde zo hard te trappen als ik kon, maar het lukte net niet om bij die twee te blijven."

Carrefour de l'Arbre (sector 4, nog 15 kilometer): Van Aert weet het al voordat Van der Poel hem inhaalt met nog 700 meter aan vreselijke kasseien te gaan. De kopman van Jumbo-Visma heeft een lekke achterband op het slechtst denkbare punt. "Een beslissend moment", zegt Van der Poel. "Ik zei het voor de race al: je moet in deze koers goede benen én geluk hebben. Ik had beide vandaag, Wout niet. Heel vervelend voor hem. Zonder die lekke band was het zeker een andere koers geweest."

Van Aert probeert manmoedig het wiel van Van der Poel te houden, maar vlak voor het einde van het Carrefour de l'Arbre ziet hij zijn eeuwige rivaal meter voor meter bij hem wegrijden. "Ik heb de hele laatste kilometer van de sector op een lekke band gereden. En zelfs op die manier hield ik Mathieu nog bijna bij", zegt Van Aert met een diepe zucht. "Ik houd niet van speculeren, dus ik ga niet zeggen dat ik sterker was dan Mathieu. Maar het was wel duidelijk dat mijn benen goed genoeg waren voor een beter resultaat dan een derde plek."

Gruson (sector 3, nog 14 kilometer): Van Aert komt na het wisselen van zijn wiel in een groepje met Mads Pedersen, Filippo Ganna, Küng en Philipsen. De achterstand van de achtervolgers op de eenzame koploper Van der Poel is al een halve minuut. "Ik probeerde mijn hoofd koel te houden en niet op te geven", zegt Van Aert. "Maar misschien was ik wel de enige in die groep die nog in de winst geloofde."

Vélodrome André Pétrieux (finish): Ze hadden het niet beter kunnen regisseren. Op het moment dat Van der Poel met twee gebalde vuisten over de streep rijdt, zit Philipsen daar vlak achter met al een hand in de lucht. De Belg moet nog wel een rondje over de wielerbaan, samen met Van Aert, maar het juichen is al begonnen. De vreugde bij Alpecin-Deceuninck wordt nog groter als Philipsen de sprint om de tweede plek wint.

"Dit is een droom die uitkomt; winnen met Mathieu en zelf tweede worden. Ik zal me deze dag nog heel lang herinneren", zegt Philipsen. Van der Poel kan de uitslag ook amper geloven. "Misschien gebeurt dit wel nooit meer. We moeten hier echt van genieten."

Aan de rand van de klassieke velodroom van Roubaix beginnen Van der Poel en Philipsen aan een blauw-zwart feestje. Er ligt een avond met lekker eten en mogelijk wat drank in het verschiet. Maar eerst leggen de ploeggenoten beiden een hand op het lijf van Degenkolb, die als een zielig hoopje mens op een grasveld ligt. Treffender kan het beeld van deze onwaarschijnlijke editie van Parijs-Roubaix niet worden.

