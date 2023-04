Minder koersen, meer winnen: 'Monumentenman' Van der Poel heerst in voorjaar

Minder koersen, meer winnen. Dat is het plan dat Mathieu van der Poel afgelopen winter maakte. Het bleek een gouden zet. Zondag sloot de 28-jarige Nederlander zijn succesvolste voorjaar ooit af met een prachtige zege in Parijs-Roubaix.

Van der Poel lacht even als een journalist een uur na zijn ereronde op de iconische Vélodrome André Pétrieux zegt dat hij Parijs-Roubaix al heel lang probeert te winnen. "Dit was pas de derde keer dat ik meedeed", antwoordt 'VDP'. "Dus zó lang probeer ik het nog niet."

Door zijn grote successen in de afgelopen jaren is het makkelijk om te vergeten dat Van der Poel pas bezig is aan zijn vijfde seizoen als volwaardig wegrenner. En dat hij daardoor nog steeds op zoek is naar de beste manier om zijn vele ambities zo goed mogelijk waar te kunnen maken.

Vorig seizoen was een harde les in die zoektocht. Samen met zijn ploeg koos hij ervoor om voor het eerst twee grote rondes te rijden (de Giro d'Italia en de Tour de France), maar dat werd geen succes. In de Tour was hij geen schim van zichzelf en moest hij in de elfde etappe opgeven.

Van der Poel won Milaan-San Remo ook al

Dit jaar moest het anders, zoveel was wel duidelijk voor Van der Poel. "Ik heb in de winter gezegd dat ik minder races wilden rijden", zegt hij. "Zodat ik altijd 100 procent ben in de koersen die ik wél doe. Die aanpak past ook bij het moderne wielrennen."

De kopman van Alpecin-Deceuninck stelde een bescheiden programma op voor het voorjaar. Hij gebruikte Strade Bianche (vijftiende) en Tirreno-Adriatico (49e in het eindklassement) om rustig in vorm te komen na een kort maar hevig veldritseizoen. Vervolgens waren er slechts vier koersen waarin hij wilde scoren: Milaan-San Remo, E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Het resultaat: twee zeges in zogenaamde monumenten (in San Remo en Roubaix) en twee tweede plaatsen. "Dit was mijn beste klassiekerseizoen ooit", zegt Van der Poel, die zondag zijn laatste koers van het voorjaar reed.

"Ik heb het anders aangepakt - ook in mijn trainingen - en dat werkt. Ik ben sterker dan ik de afgelopen jaren was. Ook vandaag zag ik in de laatste 15 kilometer waardes op mijn vermogensmeter die ik vroeger niet kon halen. Ik voel me gewoon erg goed."

'Een groot kampioen wil winnen op de grote momenten'

Jonas Rickaert heeft sinds een paar weken een nieuwe bijnaam voor zijn kopman. "Mathieu is echt een monumentenman", zegt de Belgische renner van Alpecin-Deceuninck, die zondag als 48e over de streep kwam in Roubaix. "Hij is een heel speciale kerel, die ontzettend goed naar de belangrijkste koersen kan toeleven. Je ziet dat hij daar net wat meer motivatie voor heeft."

Van der Poel staat na dit voorjaar op vier zeges in de monumenten (zie kader). Die vijf grootste eendagskoersen in het wielrennen zijn voor de Nederlander steeds belangrijker geworden sinds hij in 2019 zijn eerste reed (vierde in de Ronde van Vlaanderen).

"Dat is een logische evolutie", zegt Philip Roodhooft, die als teammanager al meer dan tien jaar samenwerkt met Van der Poel. "Mathieu moet wel keuzes maken omdat hij goed wil zijn in verschillende disciplines (wegwielrennen, veldrijden en mountainbiken, red.). En een groot kampioen als hij wil vooral winnen op de grote momenten."

Alpecin-Deceuninck was sterkste ploeg in Parijs-Roubaix

Van der Poel wordt in zijn jacht op grote zeges flink geholpen door de progressie die zijn ploeg heeft gemaakt. Alpecin-Deceuninck begon ooit als veldritteam, dat af en toe ook een uitstapje maakte naar de weg. Inmiddels is de formatie van de Belgische broers Philip en Christoph Roodhooft een van de beste en succesvolste WorldTour-ploegen. Zondag stonden er in Roubaix zelfs twee mannen in het zwartblauw op het podium, omdat de Belg Jasper Philipsen tweede werd.

"We waren vandaag de sterkste ploeg", zegt Van der Poel. "Dat is echt geweldig. De ontwikkeling van het team is opeens wel heel snel gegaan. We moeten het rustig laten bezinken en er echt van genieten dat we hier eerste en tweede zijn geworden."

Rickaert heeft een simpele verklaring voor het succes van Alpecin-Deceuninck. "Er is een goede sfeer en we hebben echt vertrouwen in elkaar", zegt de Vlaming, die sinds 2019 voor de ploeg rijdt. "Dat zorgt voor een goede flow en daardoor blijf je winnen. En nu kunnen we wel zeggen dat we samen met Jumbo-Visma de ploeg van het voorjaar zijn. Met dank aan onze supersterke kopman."