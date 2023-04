Degenkolb neemt Van der Poel weinig kwalijk na 'ongelukkige' val in Roubaix

John Degenkolb neemt Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen weinig kwalijk na zijn val in Parijs-Roubaix. De renner van Team DSM belandde in de finale in het gras en kon zijn tweede eindzege in 'De Hel van het Noorden' vergeten.

Op de laatste kasseienstrook kwam de 34-jarige Degenkolb ten val. De Duitser was in aanraking gekomen met Van der Poel, die iets had moeten uitwijken voor Philipsen. "Een ongelukkig moment", noemt Degenkolb het voor de camera van de NOS.

"Als drie man op dezelfde plek willen zijn, dan is er op een gegeven moment geen ruimte meer. Helaas was ik daar de dupe van", vervolgde Degenkolb, die geen schuldige aan wilde wijzen. "Ik weet ook niet wat er precies gebeurde. Het enige dat ik wél weet, is dat mijn schouder behoorlijk pijn doet."

Ondanks de val kon Degenkolb zijn weg vervolgen en eindigde de winnaar van 2015 nog knap als zevende, op zo'n 2,5 minuut van Van der Poel. "De staande ovatie bij het oprijden van het Vélodrome zal ik nooit vergeten. Ik werd zevende, maar kreeg hetzelfde applaus als de winnaar. Dat is uniek."

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen troosten John Degenkolb. Foto: Getty Images

Na afloop hadden Van der Poel en Philipsen oog voor Degenkolb

Na de finish op de Vélodrome André Pétrieux van Roubaix lag Degenkolb enkele minuten in het gras om alles te verwerken. Hoewel Van der Poel en Philipsen zichzelf niet schuldig voelden, boden ze hem troost. "Je wil niemand zien vallen", zei Philipsen.

"Ik heb sorry gezegd tegen John", vervolgde Philipsen, die achter Alpecin-Deceuninck-ploegmaat Van der Poel als tweede eindigde. "Maar ik denk niet dat Mathieu en ik echt iets fout hebben gedaan. Het is een racemoment."

Ook Van der Poel had niet het gevoel dat de fout bij hem lag. "Ik weet niet zo goed wat er gebeurde", zei de winnaar. "Als het mijn fout was, wil ik mijn excuses aanbieden aan John. Maar in mijn ogen was het gewoon een racesituatie."