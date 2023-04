Van Aert ontgoocheld na lekke band in Roubaix: 'De 'Hel' blijft vervloekt voor mij'

Wout van Aert is ontgoocheld na zijn derde plaats in Parijs-Roubaix. De kopman van Jumbo-Visma reed op 15 kilometer van de finish lek, waardoor hij zijn concurrent Mathieu van der Poel moest laten gaan.

"Ik weet niet hoeveel seconden ik heb verloren, maar die achterstand kan je niet goedmaken op een Mathieu in topvorm", zei Van Aert, die ook last had van zijn ribben. "Ik heb de pijn kunnen verbijten. In de koers had ik er niet zoveel last van, maar nu wel."