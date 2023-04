Van der Poel na 'ongelooflijke' zege in Roubaix: 'Een van mijn beste dagen ooit'

Mathieu van der Poel spreekt van een van zijn beste dagen op de fiets ooit na zijn zege in Parijs-Roubax. De Nederlander profiteerde zondag in een spectaculaire finale van een lekke band van zijn concurrent Wout van Aert en soleerde naar de overwinning.

"Het is ongelooflijk", jubelde Van der Poel na afloop. "De manier waarop we als team hebben gereden en Jasper (Philipsen, red.) die als tweede finishte... Het was onmogelijk om het beter te doen."

De kopman van Alpecin-Deceuninck reed op 15 kilometer van de finish na de Carrefour de l'Arbre weg bij Van Aert. De Belg kreeg te maken met materiaalpech en moest zijn rivaal hierdoor laten gaan.

"Toen ik versnelde, merkte ik al dat hij niet zo snel ging", zei Van der Poel over de lekke band van Van Aert. "Ik wist niet of hij een lekke band had. Daarna ben ik maar doorgereden en heb ik geknald tot het einde. Anders waren we waarschijnlijk met z'n tweeën op de finish afgegaan."

Het podium van Parijs-Roubaix met Mathieu van der Poel (midden), Jasper Philipsen (links) en Wout van Aert (derde). Foto: Reuters

'Mijn beste klassiekerseizoen ooit'

Uiteindelijk hield Van der Poel simpel stand en won hij als achtste Nederlander Parijs-Roubaix. Zijn Belgische ploeggenoot Jasper Philipsen eindigde op 46 seconden als tweede, vlak voor Van Aert.

"Het is een van mijn beste koersdagen ooit", vertelde de Nederlander. "Ik voelde me supersterk en probeerde al eerder aan te vallen. Het is moeilijk te omschrijven, maar het is mijn beste klassiekerseizoen ooit. Het is een droom om dat zo te beëindigen."

Van der Poel won vorige maand ook al Milaan-San Remo. Een week geleden moest hij in de Ronde van Vlaanderen genoegen nemen met de tweede plaats achter een ontketende Tadej Pogacar.

In 2020 en 2022 schreef Van der Poel de Ronde van Vlaanderen wel op zijn naam. Zijn aantal overwinningen in wielermonumenten staat na de zege in Roubaix dus op vier.