Van der Poel wint Parijs-Roubaix na spectaculaire finale met lekke band Van Aert

Mathieu van der Poel heeft zondag de 120e editie van Parijs-Roubaix op zijn naam geschreven. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck soleerde in een spectaculaire finale naar de winst, na een lekke band van rivaal Wout van Aert.

Van der Poel had op een van de laatste kasseistroken gezelschap van Van Aert, maar de Belg kreeg materiaalpech. De Nederlander pakte een voorsprong van een halve minuut en kwam solo over de finish.

Het is de tweede wielerklassieker die Van der Poel dit seizoen heeft gewonnen. Op 18 maart zegevierde hij in de Italiaanse klassieker Milaan-San Remo.

Alpecin-Deceuninck-ploegmaat Jasper Philipsen won in Roubaix de sprint voor de tweede plaats. Van Aert moest genoegen nemen met plek drie in 'De Hel van het Noorden'. Het was de snelste Parijs-Roubaix ooit met een gemiddelde snelheid van 46,8 kilometer per uur.

Van der Poel, die vorige week tweede werd in de Ronde van Vlaanderen achter Tadej Pogacar, volgt in Roubaix landgenoot Dylan van Baarle op. De dertigjarige renner van Jumbo-Visma was deze editie een van de favorieten, maar kwam halverwege de koers ten val en gaf op.

Top tien Parijs-Roubaix: 1. Mathieu van der Poel

2. Jasper Philipsen +0.46

3. Wout van Aert +0.46

4. Mads Pedersen +0.50

5. Stefan Küng +0.50

6. Filippo Ganna +0.50

7. John Degenkolb +2.35

8. Max Walscheid +3.31

9. Laurenz Rex +3.35

10. Christophe Laporte +4.11

Jumbo-Visma breekt peloton uiteen

In de snelle openingsfase - met een gemiddelde snelheid van ruim 51 kilometer per uur - kwamen vluchters moeilijk weg. Uiteindelijk vormde Nederlander Sjoerd Bax (UAE Team Emirates) met drie anderen een kopgroep. Landgenoot Nils Eekhoff probeerde later aan te sluiten, maar de renner van Team DSM kon het gat niet dichten.

Bij de eerste kasseienstroken vielen ook de eerste slachtoffers. Onder anderen Peter Sagan moest in zijn laatste Parijs-Roubaix afhaken na een val. Even later moest Van Baarle opgeven na een buiteling in het Bos van Wallers. Hij ging dit voorjaar ook al in de E3 Saxo Classic onderuit en miste de Ronde van Vlaanderen.

Op 100 kilometer van de streep gooide Jumbo-Visma de knuppel in het hoenderhok. Een sterk groepje met Van Aert en Van der Poel sprong weg bij het peloton en vond na enige tijd aansluiting met de koplopers.

Philipsen juicht na het behalen van de tweede plek. Foto: Getty Images

Van der Poel ijzersterk in finale

De favorieten in de kopgroep bleven lang bij elkaar, ondanks meerdere aanvallen van Van der Poel. De Nederlander moest in het slot nog afrekenen met Van Aert, John Degenkolb, Filippo Ganna, Stefan Küng, Mads Pedersen en teamgenoot Philipsen.

Op Carrefour de l'Arbre barstte het weer los dankzij Philipsen, die het tempo op de kasseistrook opvoerde. Degenkolb kwam ongelukkig ten val, waarna Van der Poel en Van Aert als enige renners overbleven.

De finale leek opnieuw te eindigen in een tweestrijd tussen de rivalen, maar Van Aert kreeg een lekke band. Van der Poel soleerde vervolgens eenvoudig naar de overwinning. Philipsen, die woensdag nog de Scheldeprijs won, maakte het feestje voor Alpecin-Deceuninck compleet met de tweede plek.