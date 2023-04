Van Baarle breekt hand en schouder bij val in Roubaix en mist Amstel Gold Race

Dylan van Baarle heeft zondag een gebroken hand en schouder overgehouden aan zijn valpartij in Parijs-Roubaix, zo meldt zijn ploeg Jumbo-Visma zondag. De winnaar van het Franse wielermonument in 2022 mist hierdoor volgende week de Amstel Gold Race.

Met nog ruim 90 kilometer tot de meet ging Van Baarle in het peloton hard onderuit tijdens de listige passage in het Bos van Wallers. Niet alleen de Nederlander, maar ook Matej Mohoric en Kasper Asgreen waren bij de val betrokken.

Niet veel later bevestigde Jumbo-Visma dat de dertigjarige Van Baarle niet meer in koers is. Ook Asgreen stapte af. Mohoric kon zijn weg hervatten.

De opgave van Van Baarle past in zijn wisselvallige voorjaar. Hij kwam in de E3 Saxo Classic hard ten val en moest daardoor Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen aan zich voorbij laten gaan. Wel zegevierde hij bij zijn debuut voor Jumbo-Visma in Omloop Het Nieuwsblad.

Eerder in de koers moest Peter Sagan bij zijn laatste optreden in Parijs-Roubaix na een val opgeven. De winnaar van 2018 ging hard onderuit op de tweede van 29 kasseistroken. De 33-jarige Sagan is bezig aan zijn laatste jaar als wielrenner.

De 120e editie van Parijs-Roubaix werd zondag gewonnen door Mathieu van der Poel. Vorig jaar won Van Baarle, destijds nog in dienst van INEOS Grenadiers, 'De Hel van het Noorden' met een indrukwekkende solo. Hij werd daarmee in het noorden van Frankrijk de eerste Nederlandse winnaar sinds Niki Terpstra in 2014.

