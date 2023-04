Vos kan comeback in chaotische Parijs-Roubaix niet bekronen: 'Het was afzien'

Marianne Vos berustte zaterdag in haar bijrol bij de derde editie van Parijs-Roubaix. De routinier van Jumbo-Visma knokte zich in de hectische kasseienklassieker terug uit geslagen positie, maar had geen energie meer over om nog iets te bewerkstelligen.

Met nog zo'n 70 kilometer te gaan kreeg de 35-jarige Vos een lekke band en verloor ze de aansluiting met de rest. Mede dankzij een valpartij in de favorietengroep reed Vos in de slotfase toch weer naast concurrenten als Lotte Kopecky en Elisa Longo Borghini. Toch bleven de vluchters in een spannende slotfase uit hun greep.

"Ik had nooit gedacht dat we nog zo dichtbij zouden komen", zei de 35-jarige Vos na afloop in Roubaix, waar de Canadese Alison Jackson verrassend naar de zege sprintte. Vos werd tiende. "Ik heb de voorkant van de wedstrijd niet echt gezien vandaag. Het was flink afzien, maar het blijkt maar weer dat nooit opgeven loont."

Parijs-Roubaix stond bovenaan het verlanglijstje van Vos voor dit seizoen. De drievoudig wereldkampioene op de weg won in haar loopbaan bijna alles wat er te winnen valt, maar de Franse kasseienklassieker ontbreekt nog op haar erelijst. Niet zo gek ook, want dit was pas de derde editie van Parijs-Roubaix Femmes.

Het verrassende podium in Parijs-Roubaix, met winnares Alison Jackson in het midden. Foto: Getty Images

'Ik had niet de benen meer om iets te forceren'

Ondanks haar materiaalpech en uitzichtloze positie bleef Vos geloof houden in een goede afloop. "Er zat niks anders op dan vol door te rijden. Ik moest van groepje naar groepje en werd iedere keer door ploeggenoten opgehaald. Maar het heeft geen zin om iedereen te laten wachten, want dan houd je niemand meer over voorin."

Uiteindelijk keerde Vos dus toch weer terug vooraan. In de laatste kilometers leek het erop dat de vluchters, onder wie Femke Markus, zouden worden opgeslokt door de favorieten. Het verschil was op een gegeven moment maar tien seconden, maar de koek bij Vos en de andere achtervolgers was op na een hectische race.