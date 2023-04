IJzersterke Vingegaard soleert naar derde ritzege en eindwinst in Baskenland

Jonas Vingegaard heeft zaterdag op superieure wijze de Ronde van Baskenland op zijn naam geschreven. De kopman van Jumbo-Visma bekroonde een fraaie solo in de slotrit met zijn derde etappezege en de eindoverwinning in de Spaanse WorldTour-koers.

De 26-jarige Vingegaard begon op 28 kilometer van de finish aan zijn solo en bouwde zijn voorsprong steeds verder uit. De Deen hield de achtervolgende groep een kleine minuut achter zich. James Knox werd op 47 seconden tweede, voor Ion Izagirre.

Voor Vingegaard was het zijn derde ritzege in Baskenland. De Tour-winnaar won eerder deze week ook de derde en vierde etappe. Met de rit- en eindzege van zaterdag bracht hij zijn seizoenstotaal op acht overwinningen. Eerder boekte hij drie etappezeges en de eindoverwinning in de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño.

Vingegaard ging voorafgaand aan de slotrit al aan de leiding in het algemeen klassement van de Ronde van Baskenland. Hij bleef nummer twee Mikel Landa één minuut en twaalf seconden voor in het eindklassement. Izagirre eindigde ook als derde in het klassement.

Steven Kruijswijk reed lang in de aanval in de slotrit. Foto: Getty Images

Kruijswijk maakt deel uit van vroege vlucht

In de slotrit in Baskenland reed het peloton over 137,8 kilometer van en naar Eibar. Onderweg lagen maar liefst zeven beklimmingen, waarvan drie van de eerste categorie. De finish lag zo'n 10 kilometer na een colletje van de derde categorie.

Al vroeg vormde zich een kopgroep van twaalf renners. Tot dit gezelschap behoorden Steven Kruijswijk, Emmanuel Buchmann, Esteban Chaves en Daniel Martínez.

Op de Krabelin, de vierde beklimming van de dag, viel de kopgroep uiteen. Vooraan bleven Jumbo-Visma-renners Kruijswijk en Attila Valter, Chaves, Martínez en Ruben Guerreiro over. Het kwintet had op dat moment nog een kleine voorsprong op het flink uitgedunde peloton.

Met nog 50 kilometer voor de boeg sprong Mauro Schmid weg uit het peloton. De Zwitser maakte de oversteek naar de kopgroep en ging vervolgens alleen op avontuur, al kreeg hij even later weer gezelschap van Chaves.