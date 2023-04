Canadese Jackson verrast met zege in Parijs-Roubaix, Markus en Vos grijpen mis

Alison Jackson heeft zaterdag verrassend de derde editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen op haar naam geschreven. De Canadese vluchter sprintte na een spectaculaire koers naar de zege op de wielerbaan in Roubaix. Femke Markus kwam op het moment suprême ten val en de favorieten, onder wie Marianne Vos, kwamen net te laat.

De uitgedunde kopgroep leek in de slotfase opgeslokt te worden door de favorieten, maar de vluchters verdedigden hun voorsprong met verve. Met Markus was er nog kans op een Nederlandse zege, maar de renster van SD Worx ging onderuit. Daarna was Jackson van een zevenkoppig groepje de beste in de sprint.

Het podium werd gecompleteerd door de Italiaanse Katia Ragusa en de Belgische Marthe Truyen. Vos eindigde als tiende na een bewogen koers. De 35-jarige renster van Jumbo-Visma, die Parijs-Roubaix voor de eerste keer hoopte te winnen, moest lange tijd in de achtervolging door een lekke band.

Lucinda Brand kwam als twaalfde binnen en Markus finishte als achttiende. Topfavoriete Lotte Kopecky moest met de zevende plek genoegen nemen. De Belgische kwam in de slotfase net als onder anderen Brand en de Italiaanse Elisa Longo Borghini ten val.

De 34-jarige Jackson boekte verreweg de grootste zege in haar loopbaan. Het is haar eerste overwinning sinds 2021, toen ze de nationale titel op de weg veroverde en ook Canadees kampioen tijdrijden werd.

Het was de derde keer dat er een Parijs-Roubaix voor vrouwen op het programma stond. De eerste twee edities werden gewonnen door de Britse Elizabeth Deignan (2021) en Longo Borghini (2022). Dit keer waren er zeventien kasseistroken in het parcours opgenomen en werd 145 kilometer afgelegd.

Alison Jackson juicht als ze over de streep komt in Roubaix. Foto: Getty Images

Koplopers krijgen veel ruimte, pech voor Vos

De vlucht van de dag werd na zo'n 20 kilometer gevormd door achttien rensters, onder wie de Nederlanders Markus en Daniek Hengeveld. De grote groep kreeg de ruimte van het peloton en genoot 85 kilometer van de meet al een voorsprong van bijna 6 minuten. In het peloton ging het minder voorspoedig: door een valpartij op het overwegend modderige parcours brak de grote groep even in tweeën.

Met nog zo'n 70 kilometer te gaan ging het ook mis bij Vos. De kopvrouw van Jumbo-Visma had een lekke band en moest wachten op een nieuwe fiets. De Brabantse leek op een gegeven moment de aansluiting te vinden, maar dat was te voorbarig. Door werk van onder meer SD Worx en Trek-Segafredo aan de kop van het peloton lukte het Vos maar niet de oversteek te maken.

Vooraan de koers liet Hengeveld zich verrassend zien. Het talent van Team DSM reed weg bij haar medevluchters en had bij het begin van de viersterrenstrook Auchy een voorsprong van een minuut, maar ze werd op 40 kilometer van de meet opgeslokt door de rest. Achter de koplopers besloot Kopecky, eveneens op de Auchy, te versnellen. Ze kreeg onder anderen Longo Borghini en Brand met zich mee.

Marianne Vos moest in de achtervolging. Foto: Getty Images

Favorieten komen ten val en komen te laat

Met nog 37 kilometer te gaan ging het volledig mis in de groep met favorieten. Longo Borghini ging onderuit op de spekgladde kasseien en nam vrijwel de hele groep, onder wie Kopecky, mee in haar val. Alleen Romy Kasper ontsnapte aan de malaise. Zij reed even solo, maar ging daarna met onder anderen Brand op jacht naar de uitgedunde kopgroep.

De valpartij was in het voordeel van Vos, die gezelschap kreeg van teruggevallen concurrenten als Kopecky en Longo Borghini. De Nederlandse favoriet was zo uit kansloze positie opeens weer kansrijk voor de zege. De groep met Vos sloot op zo'n 15 kilometer aan bij de groep van Brand.

Het leek een kwestie van tijd voordat Markus en de andere vluchters ingerekend zouden worden, maar het verschil was op 4 kilometer nog twintig seconden. Zelfs na een wanhoopspoging van enkele favorieten was duidelijk dat de vluchters om zege zouden strijden.