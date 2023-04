Van Baarle kan bandendruk in Parijs-Roubaix aanpassen dankzij technisch snufje

Dylan van Baarle is een van de drie renners van Jumbo-Visma die zondag in Parijs-Roubaix gebruikmaken van de zogenoemde KAPS-technologie. Die zorgt ervoor dat renners de bandendruk tijdens de wedstrijd kunnen aanpassen.

Met de KAPS-technologie kan de renner ervoor zorgen dat de bandendruk gedurende de hele koers optimaal is voor elke ondergrond. In Parijs-Roubaix wordt afwisselend over asfalt en kasseistroken gereden. Op die laatste ondergrond is een lagere bandenspanning voordelig.