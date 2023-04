Van der Poel ziet geen topfavoriet voor Parijs-Roubaix: 'Ook Van Aert niet'

Mathieu van der Poel vindt niet dat er een topfavoriet aan te wijzen is voor Parijs-Roubaix. De winnaar van Milaan-San Remo ziet zichzelf niet als de ultieme kanshebber en rivaal Wout van Aert evenmin.

"Ik vind niet dat er één topfavoriet is. De een was in de afgelopen tijd misschien iets beter dan de ander, maar dit is een heel andere wedstrijd. Ik denk wel dat deze koers Wout iets beter ligt dan de Ronde van Vlaanderen, maar hij is niet de absolute topfavoriet", zegt Van der Poel vrijdag.