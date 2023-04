Higuita sterkste van favorietengroep in Baskenland, Vingegaard blijft leider

Sergio Higuita heeft vrijdag de vijfde etappe in de Ronde van Baskenland gewonnen. De Colombiaan was de sterkste in de sprint van een favorietengroep. Jonas Vingegaard behield zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Higuita hield de concurrentie ruim achter zich in de sprint. De 25-jarige renner van BORA-hansgrohe bleef de Italiaan Andrea Bagioli (tweede) en de Deen Mattias Skjelmose (derde) meer dan een fietslengte voor. Vingegaard finishte als tiende.

In het algemeen klassement heeft Vingegaard nu dertien seconden voorsprong op nummer twee Mikel Landa. De kopman van Jumbo-Visma pakte onderweg een bonificatieseconde. David Gaudu staat op 31 seconden derde.

De Ronde van Baskenland wordt zaterdag afgesloten met een bergrit van en naar Eibar. Onderweg liggen drie beklimmingen van de eerste categorie.

Jonas Vingegaard behield zijn gele leiderstrui. Foto: Getty Images

Duo Soudal Quick-Step rijdt lang vooruit

De vijfde etappe voerde het peloton over 164,5 heuvelachtige kilometers van en naar Amorebieta. Onderweg moesten een beklimming van de tweede categorie en drie colletjes van de derde categorie worden bedwongen. De finish lag kort na een niet-gecategoriseerd klimmetje.

De etappe werd gekleurd door een lange vlucht van de Fransman Rémi Cavagna en de Italiaan Mattia Cattaneo. Het duo van Soudal Quick-Step pakte ruim vier minuten voorsprong, maar op 21 kilometer van de finish werd Cattaneo als laatste van de twee ingerekend door het peloton.