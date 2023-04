Domper voor Jumbo-Visma: pechvogel Kelderman mist Giro d'Italia

Wilco Kelderman moet de Giro d'Italia aan zich voorbij laten gaan. De Jumbo-Visma-renner is niet op tijd hersteld van de gevolgen van zijn valpartij in Tirreno-Adriatico.

"De valpartij van Wilco in Tirreno-Adriatico heeft helaas de nodige consequenties", zegt staflid Mathieu Heijboer vrijdag op de website van Jumbo-Visma. "Hij is momenteel niet fit genoeg om aan te sluiten bij onze stage (op Tenerife, red.). Dat betekent dat hij niet optimaal voorbereid aan de start van de Giro kan verschijnen en dus wordt hij vervangen."

Het is niet de eerste keer dat Kelderman de Giro mist door een valpartij. In 2019 moest hij de Italiaanse wielerronde in dienst van Sunweb ook al laten schieten na een val in de Ronde van Catalonië.