Marianne Vos won alles, maar Parijs-Roubaix nog niet: 'Hoofddoel van seizoen'

Marianne Vos heeft bijna alles gewonnen wat er te winnen valt, maar Parijs-Roubaix ontbreekt op haar erelijst. De 35-jarige renster van Jumbo-Visma start zaterdag als een van de favorieten. "We hebben het seizoen afgestemd op deze wedstrijd."

Als kind zat Vos al aan de buis gekluisterd als de heroïsche 'Hel van het Noorden' verreden werd. Toen twee jaar geleden eindelijk de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix op het programma stond, was ze dan ook dolgelukkig. "Het was geweldig om na die zware wedstrijd het velodroom binnen te rijden, zo'n memorabele plek", zegt de Brabantse.

Vos eindigde bij de primeur over de Noord-Franse kasseien als tweede achter de Britse Elizabeth Deignan. Vorig jaar ging ze voor revanche, maar de dag eindigde in een debacle toen Vos een paar uur voor de start positief testte op corona en niet mocht rijden. "De wereld stortte even in", zei de renster van Jumbo-Visma destijds.

Zaterdag staat Vos opnieuw als een van de kanshebbers aan de start. "We hebben deze koers aangestipt als hoofddoel van het seizoen", zegt teammanager Rutger Tijssen van Jumbo-Visma tegen NU.nl. "We hebben hier de hoogtestages en andere wedstrijden op afgestemd. Als Marianne lang kan meedoen in de finale zijn we tevreden, maar we zijn pas blij als we winnen."

In de eerste editie in 2021 reed Marianne Vos door de modder naar de tweede plek. Ze maakte indruk met haar snelheid en lijnen over de kasseien. Foto: Getty Images

'Als ze de finale haalt, is ze gewoon een killer'

Acht wereldtitels bij het veldrijden, drie wereldtitels op de weg, 32 ritzeges in de Giro d'Italia en twee olympische titels. Het is slechts een kleine greep uit het palmares van Vos. Parijs-Roubaix is een van de zeldzame grote wielerwedstrijden die ze nog niet won.

"Terwijl deze koers haar op het lijf geschreven is", zegt oud-renster en wieleranalist Roxane Knetemann, die in 2012 met Vos Nederlands kampioene op de baan (koppelkoers) werd. "Als Marianne de finale haalt, is ze gewoon een killer. Rijd haar er dan maar eens af. Ik was zeer onder de indruk van haar bij Dwars door Vlaanderen. Ze zag er goed en fris uit, en had een heel goed herstelvermogen."

Vos moet wel afrekenen met het oppermachtige Team SD Worx, dat met Lotte Kopecky de kersverse winnaar van de Ronde van Vlaanderen in de gelederen heeft. "Dat gaat heel lastig worden", zegt Knetemann. "Als Marianne in finale zit met duo's van SD Worx en Trek, dan zit ze wel een beetje in de tang."

Tijssen verwacht dat de kracht van de ploegen een minder grote rol gaat spelen. "Op de kasseien is het één tegen één", zegt de manager van Jumbo-Visma. "Het is voor Marianne zaak om daarvoor niet te veel energie te verspelen."

Knetemann denkt dat Vos zaterdag tijdens de koers niet aan het hiaat op haar erelijst zal denken. "Marianne is niet bezig met een bingokaartje vol krijgen. Ze heeft die externe prikkel niet nodig. Ze vindt fietsen gewoon heel erg leuk en winnen blijft voor haar het mooiste wat er is. Die honger is er nog steeds."

Vos nog lang niet klaar voor pensioen Ook als Vos zaterdag wint, verdwijnt ze nog lang niet van het wielertoneel. "Ze wil iedere dag het beste uit zichzelf halen. Ze wil altijd winnen en er komt altijd nog een wedstrijd", zegt teammanager Rutger Tijssen. "Sport blijft dan absoluut, niet relatief. Anders ben je naar het einde van je carrière aan het toeleven."