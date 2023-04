Vandaag wordt de 120e editie van de Franse wielerklassieker Parijs-Roubaix verreden. De kasseien van 'De Hel van het Noorden' zijn in de loop der jaren doordrenkt in bloed en zweet, maar ook in tranen van geluk en verdriet. Een greep uit de afgelopen decennia.

Het achterwiel van Hennie Kuiper (1983)

Veel meer dan "oh!" kon de geschrokken commentator Mart Smeets niet uitbrengen, toen Hennie Kuiper plotseling met een kapotte fiets langs de kasseistrook van Hem stond. De Nederlander had zojuist in gewonnen positie een gehurkte fotograaf moeten ontwijken. En bij die manoeuvre was zijn achterwiel flink beschadigd.

Daar stond Kuiper. Het rijwiel lag afgedankt aan zijn voeten, zijn ogen zochten paniekerig naar een ploegleider. Of iemand anders die hem kon redden. Terwijl Smeets "oh" bleef stamelen, kreeg de tukker een nieuwe fiets in zijn handen gedrukt. Kuiper wist zijn achtervolgers voor te blijven en kwam solo over de finish in Roubaix.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Favorieten voor Parijs-Roubaix 2023 ⭐⭐⭐⭐⭐ Wout van Aert, Mathieu van der Poel

⭐⭐⭐⭐ Christophe Laporte, Mads Pedersen

⭐⭐⭐ Dylan van Baarle, Filippo Ganna

⭐⭐ Matej Mohoric, Yves Lampaert, Stefan Küng

Matej Mohoric, Yves Lampaert, Stefan Küng ⭐ Fred Wright, Jasper Stuyven, Kasper Asgreen

De verpletterende dominantie van Mapei (1996)

Aanvankelijk waren het er zelfs vier. Vier renners van Mapei-GB die op 80 kilometer van de finish de complete concurrentie achter zich lieten. Maar Franco Ballerini was die dag de pechvogel van dienst en reed voor de zoveelste keer lek. Daardoor bleven drie ploegmaten over: Johan Museeuw, Gianluca Bortolami en Andrea Tafi.

Het drietal werkte goed samen. Hun iconische outfits schitterden van lelijkheid in de lentezon. Het beeld deed denken aan de dubieuze machtsgreep van het Gewiss-trio in de Waalse Pijl van twee jaar eerder. Museeuw mocht als winnaar de finish passeren en boekte zo de eerste van zijn in totaal drie Parijs-Roubaix-zeges.

Andrea Tafi, Johan Musseuw en Gianluca Bortolami heersten in 1996. Foto: ANP

Leif Hoste en de Vlaamse vlag (2004)

De loopbaan van Leif Hoste is niet bepaald een optocht van meevallers. De oerflandrien was begin deze eeuw een van de beste eendagsrenners ter wereld, maar stuitte altijd op iemand die nét even beter was. De drie tweede plaatsen in de Ronde van Vlaanderen op zijn erelijst zijn daarvan een stille getuige.

Ook in Parijs-Roubaix werd Hoste jarenlang tot de favorieten gerekend. In 2004 leek hij een beslissende aanval te plaatsen, toen een toeschouwer een - nota bene - Vlaamse vlag op de kasseien liet vallen. Het doek sloeg in de ketting van Hoste. De Belg bleef ternauwernood overeind, maar kon de overwinning vergeten.

Leif Hoste zag zijn aanval geneutraliseerd worden door een Vlaamse vlag. Foto: Screenshot

De goederentrein en de gestrafte renners (2006)

Hoste kreeg in 2006 nogmaals een portie onheil toebedeeld. De Belg was samen met Peter Van Petegem en Vladimir Gusev in achtervolging op koploper Fabian Cancellara, toen in de verte de slagbomen naar beneden gingen. Krijg het heen en weer, moet dit drietal gedacht hebben. Ze glipten nog net voor de goederentrein langs.

Cancellara was die dag ontketend en bleef zijn drie belagers ruimschoots voor op de wielerbaan van Roubaix. De jury kon het incident niet waarderen en schrapte Hoste, Van Petegem en Gusev onmiddellijk uit de uitslag. Tom Boonen had keurig gewacht voor de slagbomen - de trein raasde immers al voorbij - en schoof door naar de tweede plek.

Tom Boonen, Juan Antonio Flecha en Alessandro Ballan moesten wachten voor de passerende trein. Foto: Getty Images

Het huwelijksaanzoek van Johan Vansummeren (2011)

De Franse kasseien zijn ook de voedingsbodem voor puur wielergeluk gebleken. Denk maar aan de zegetocht van Johan Vansummeren. De Vlaamse knecht had het koersverloop aan zijn zijde en soleerde naar de grootste overwinning uit zijn carrière. Prompt vroeg hij zijn vriendin, oud-topzwemster Jasmine Vangrieken, voor het oog van de camera ten huwelijk.

Niet alle sprookjes lopen goed af. Op 29 juni 2016 zat het getrouwde stel somber naast elkaar op een persconferentie. Vansummeren vertelde in tranen dat hij vanwege hartklachten genoodzaakt was zijn loopbaan te beëindigen. Twee jaar later sneuvelde de relatie met Vangrieken.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Winnaars laatste tien edities Parijs-Roubaix 2013: Fabian Cancellara

2014: Niki Terpstra

2015: John Degenkolb

2016: Mathew Hayman

2017: Greg Van Avermaet

2018: Peter Sagan

2019: Philippe Gilbert

2020: Niet verreden vanwege corona

2021: Sonny Colbrelli

2022: Dylan van Baarle

De wonderbaarlijke sprong van Peter Sagan (2016)

Doorgaans gebruikt Peter Sagan zijn circusacts om de toeschouwers te vermaken. Als de Slowaak tijdens een bergetappe in de Tour de France in het achterveld rijdt en het publiek zijn naam roept, schudt hij nog weleens een wheelie of andere frats uit de mouw. 'Peter de Grote' is de beroerdste niet.

Bij de Parijs-Roubaix-editie van 2016 was het bittere ernst. Sagan bevond zich attent vooraan in de groep favorieten, toen Cancellara plots voor hem over de kasseien kletterde. Heel behendig wipte de wereldkampioen over de Zwitser heen. Niki Terpstra reed er vlak achter, kon geen kant op en ging hard onderuit.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Het moddergevecht van Sonny Colbrelli (2021)

Jarenlang keken wielerfans in aanloop naar Parijs-Roubaix smekend naar de weersvoorspellingen. 'Laat het zondag alsjeblieft regenen.' De kasseienklassieker wint namelijk aan spektakel en heroïek als de kasseien gemarineerd zijn in modder. Maar alsof de duvel ermee speelde, bleef het decennia kurkdroog in 'De Hel'.

Corona bracht de oplossing. De editie van 2021 werd verplaatst van het voorjaar naar een regenachtig herfstweekend. De wereld kreeg een epische koers voorgeschoteld. De renners arriveerden onder het slijk en met holle blikken als die van getraumatiseerde soldaten op de wielerbaan in Roubaix. De Italiaan Sonny Colbrelli sprintte naar de zege.

Sonny Colbrelli troefde Florian Vermeersch (rechts) en Mathieu van der Poel af in de sprint. Foto: Getty Images