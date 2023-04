Vingegaard grijpt de macht bij chaotische aankomst in Ronde van Baskenland

Jonas Vingegaard heeft woensdag uitstekende zaken gedaan in de derde etappe van de Ronde van Baskenland. De renner van Jumbo-Visma was de sterkste bij een chaotische aankomst op een pittige heuvel. Naast de ritwinst pakte hij ook de leiding in het klassement.

De chaos begon toen Sergio Higuita op de steile slotmeters de hekken in werd gereden door Juan Pedro López.Higuita reageerde op zijn beurt door López een duw te geven, waarna het uitgedunde peloton in tweeën brak.

In de tumult dat daarachter ontstond, viel Richard Carapaz van zijn fiets af. Vingegaard zag het allemaal voor zich gebeuren, kon optimaal profiteren en pakte de ritzege. Mikel Landa eindigde op twee seconden van Vingegaard als tweede en Enric Mas completeerde de top drie.

De 26-jarige Vingegaard neemt dankzij zijn ritzege de leiderstrui over van Ide Schelling. De 25-jarige Nederlander boekte dinsdag nog een fenomenale ritzege in Baskenland en pakte ook de leiding in het klassement.

Landa staat op vijf seconden van Vingegaard tweede in het algemeen klassement. David Gaudu staat met een achterstand van zestien seconden op de derde plek.

De Ronde van Baskenland telt zes etappes en duurt tot en met zaterdag. Anders dan voorgaande jaren is er geen tijdrit in het etappeschema opgenomen.

