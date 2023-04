Philipsen sprint naar tweede zege in Scheldeprijs, Groenewegen naast podium

Jasper Philipsen heeft woensdag voor de tweede keer de Scheldeprijs gewonnen. De 25-jarige renner van Alpecin-Deceuninck bleef in de Nederlands-Belgische sprintersklassieker Sam Welsford, Mark Cavendish en Dylan Groenewegen voor.

Het peloton haalde de kopgroep ruim 3 kilometer voor de finish in het Belgische Schoten in. Vervolgens leek Philipsen in de sprint ingeklemd te zitten, maar de Belg vond een gaatje en sprintte alsnog naar de zege. Hij won de race eerder in 2021.