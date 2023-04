Wiebes wint sprint van oud-ploegmaat Kool en voltooit hattrick in Scheldeprijs

Lorena Wiebes heeft woensdag de Scheldeprijs op haar naam geschreven. De Nederlandse kopvrouw van Team SD Worx bleef haar voormalige helpster Charlotte Kool nipt voor en voltooide zo haar hattrick in de Belgische wielerklassieker.

De Scheldeprijs heeft een grotendeels vlak parcours en staat daardoor ook wel te boek als het officieuze WK voor sprinters. Het was de derde keer dat er een editie voor vrouwen op het programma stond. Net als de twee vorige jaren was Wiebes de sterkste.

Als kopvrouw van het oppermachtige Team SD Worx werd de 24-jarige Europees kampioene uit Mijdrecht in een zetel naar finishplaats Schoten gebracht. Met name haar Zwitserse ploegmaat Marlen Reusser verrichtte in de laatste kilometers beulswerk.

Wiebes zette haar sprint vroeg in en had zoals verwacht vooral in Kool een taaie klant. De twee vormden lang een dodelijk effectieve tandem bij Team DSM. Wiebes vertrok afgelopen winter naar Team SD Worx, waardoor Kool dit jaar voor haar eigen kans mag gaan.

Half wieltje verschil

Kool versloeg haar voormalige kopvrouw dit seizoen al twee keer in de UAE Tour, maar kwam in de Scheldeprijs een half wieltje tekort. Achter de twee Nederlandse vrouwen snelde de Italiaanse Chiara Consonni naar de derde stek.

De overwinning van Wiebes is al de tiende zege van het seizoen voor haar ploeg Team SD Worx. Afgelopen zondag won de Belgische Lotte Kopecky namens het sterrenensemble de Ronde van Vlaanderen. Een week geleden was Demi Vollering de beste in Dwars Door Vlaanderen.