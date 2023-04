Van Baarle is hersteld van blessure en keert jaar na zege terug in Parijs-Roubaix

Dylan van Baarle kan zondag meedoen aan Parijs-Roubaix, de wielerklassieker die hij vorig jaar won. De renner van Jumbo-Visma is volledig hersteld van zijn fysieke problemen, bevestigt een woordvoerder van de ploeg woensdag.

Van Baarle was een kleine twee weken geleden onderuitgegaan in de E3 Saxo Classic. De dertigjarige Nederlander had daarna te veel last van zijn knie en heup om mee te doen aan Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen, maar Parijs-Roubaix komt niet te vroeg.