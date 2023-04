Schelling boekt fenomenale ritzege en grijpt leiderstrui in Ronde van Baskenland

Ide Schelling heeft dinsdag met een machtige sprint de tweede etappe van de Ronde van Baskenland gewonnen. De Nederlandse renner van BORA-hansgrohe nam ook de leiderstrui in de Spaanse rittenkoers over.

Schelling begon vroeg aan de eindsprint en reed 500 meter voor de finish al vooraan het peloton. Geen enkele concurrent kon de 25-jarige renner meer passeren. De Italiaan Matteo Sobrero (Team Jayco AlUla) en de Fransman David Gaudu (Groupama-FDJ) completeerden het podium.

Het is Schellings eerste overwinning van dit seizoen en ook zijn eerste zege in de WorldTour. Door de winst nam hij bovendien de leiderstrui over van de Brit Ethan Hayter, die de eerste etappe had gewonnen.

Schelling maakte in 2021 indruk door onder meer vijf dagen de bolletjestrui in de Tour de France te dragen. Vorig seizoen kwam hij er nauwelijks aan te pas, wat volgens hemzelf te maken had met een neusoperatie die nodig was om beter te ademen. Dit jaar is hij weer helemaal terug.

De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. Vorig jaar werd de 26-jarige Tour-winnaar zesde en in 2021 moest hij alleen zijn teamgenoot Primoz Roglic voor zich dulden. De Deen staat momenteel vijfde in het algemeen klassement, met acht seconden achterstand op Schelling.

De Colombiaanse winnaar van vorig jaar, Daniel Felipe Martínez, kreeg te maken met materiaalpech. Hij liep een halve minuut achterstand op ten opzichte van de klassementsrenners.