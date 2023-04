Van der Poel rijdt verrassend Scheldeprijs in aanloop naar Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel heeft op het laatste moment besloten woensdag mee te doen aan de Scheldeprijs. De renner van Alpecin-Deceuninck ziet de sprintersklassieker als goede voorbereiding op Parijs-Roubaix van komende zondag.

Het is voor de eerste keer dat de 28-jarige Van der Poel meedoet aan de Scheldeprijs, met de start in het Zeeuwse Terneuzen en de finish in het Vlaamse Schoten.

"Een koers in mijn eigen regio is altijd leuk", vertelt Van der Poel, die is geboren in het Belgische Kapellen. "Wat extra wedstrijdritme in aanloop naar Parijs-Roubaix is altijd goed. Bovendien kijk ik ernaar uit om onze sprinter Jasper Philipsen bij te staan."

Van der Poel hielp Philipsen dit voorjaar al met de sprint in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico. De Belgische sprinter won toen twee etappes.

De Scheldeprijs geldt als het officieuze wereldkampioenschap voor de sprinters. Onder anderen titelverdediger Alexander Kristoff, Mark Cavendish, Caleb Ewan, Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen gaan woensdag van start in Zeeland.