Pogacar imponeert als legende Merckx: 'Tadej is een alien, hij kan álles'

Tadej Pogacar bewees met zijn zege in de Ronde van Vlaanderen dat hij de eerste renner in een halve eeuw is die op alle terreinen kan winnen. De krachttoer van de tweevoudig Tour-winnaar zorgt voor groot ontzag in de wielerwereld. "Het was echt absurd hoe hard hij ging."

De renners moeten nog meer dan 75 kilometer afleggen als Sjoerd Bax in zijn oortje opeens de stem van zijn kopman hoort. "Tadej zei dat hij al wilde versnellen op Berg Ten Houte", zegt de Nederlandse renner van UAE Team Emirates na de finish met een grote glimlach. "De ploegleiding moest hem toen echt even vertellen dat hij zich nog rustig moest houden."

Een solo van ruim 70 kilometer - zoals legende Eddy Merckx in 1969 deed toen hij zijn eerste Ronde van Vlaanderen won - is in het hedendaagse wielrennen praktisch onmogelijk, zelfs voor Pogacar. De Sloveen luistert daarom naar het advies en wacht tot zijn favoriete Vlaamse heuvel: de Oude Kwaremont.

Bij de voorlaatste passage over de beruchte kasseienklim - met nog 55 kilometer te gaan - sprint Pogacar met hulp van ploegmaat Mikkel Bjerg weg bij al zijn concurrenten.

"Ik was net gevallen en van fiets gewisseld toen ik Pogacar voorbij zag razen", zegt Trek-Segafredo-renner Daan Hoole, die lang voorop reed met een vroege kopgroep. "Het was echt absurd hoe hard hij ging." Lachend: "Ik hoop dat ik geen verkoudheid heb opgelopen door hem."

Pogacar wist dat hij moest winnen met solo

Mathieu van der Poel en Wout van Aert geven zich niet direct gewonnen en komen nog terug bij Pogacar, die inziet dat het niet verstandig is om zo vroeg in de finale vol door te rijden. "Maar door die versnelling was de koers wel volledig opengebroken", zegt de Sloveen.

Pogacar kan daardoor bij de laatste beklimming van de Oude Kwaremont de beslissende knock-out uitdelen. Hij lost Van der Poel en overvleugelt vlak voor de top de Deense koploper Mads Pedersen. In de laatste 17 kilometer rijdt hij alleen naar de zege, precies zoals hij vooraf aangekondigd had.

"Ik wist dat ik solo aan moest komen om te kunnen winnen", zegt Pogacar. "Die wetenschap maakte deze koers héél zwaar. Mathieu en Wout waren ook heel goed vandaag, maar gelukkig was ik de sterkste. Ik ben ontzettend blij en trots."

De 27-jarige Bax wist dat zijn kopman ging winnen toen hij op de Paterberg op een groot scherm keek. "Ik zag dat Tadej alleen was en nog maar 4 kilometer te gaan had", zegt de 27-jarige Nederlander, die sinds dit seizoen ploeggenoot van Pogacar is. "Het is wel echt heel vet dat hij het op deze manier afmaakt. Hij durfde van tevoren uit te spreken dat het met een solootje moest en dan pakt het ook nog zo uit. Tadej is een soort alien. Zó goed is hij."

Beste uitslag Tadej Pogacar in de monumenten Milaan-San Remo : 4e (2023)

: 4e (2023) Ronde van Vlaanderen : 1e (2023)

: 1e (2023) Parijs-Roubaix : nog nooit gereden

: nog nooit gereden Luik-Bastenaken-Luik : 1e (2021)

: 1e (2021) Ronde van Lombardije: 1e (2021, 2022)

Pogacar evenaart prestatie van Bobet en Merckx

Door zijn buitenaardse Ronde van Vlaanderen komt Pogacar in een zeer select rijtje. De alleskunner is pas de derde renner die zowel de Tour de France als 'Vlaanderens Mooiste' heeft gewonnen, na Louison Bobet (Ronde-winnaar in 1955) en Eddy Merckx (Ronde-winnaar in 1969 en 1975).

De Fransman en de Belg koersten in een tijd dat het heel normaal was dat de toprenners alle grote wedstrijden reden. En de beste waren in het hooggebergte én op de kasseien. Die combinatie was decennialang verdwenen, tot Pogacar vorig jaar debuteerde in de Vlaamse klassiekers.

"Het is natuurlijk heel moeilijk om verschillende tijdperken met elkaar te vergelijken", zegt Bax. "Maar ik zou bijna zeggen dat het nu knapper is dan vijftig jaar geleden. Omdat je nu zoveel renners hebt die zich specialiseren. En dan kan Tadej gewoon álles. Dat is echt fenomenaal."

Bax krijgt bijval van Van der Poel, die zondag tweede werd op zestien seconden van Pogacar. "Ik heb het al vaker gezegd: wat Wout en ik doen is bijzonder. Maar wat Tadej doet is nog een stuk bijzonderder", zegt de Ronde van Vlaanderen-winnaar van 2020 en 2022. "Als hij zou willen, denk ik dat hij de renner is die het makkelijkst de vijf monumenten én de drie grote rondes zou kunnen winnen. Ik zie hem dat wel doen, eigenlijk."

Pogacar lacht verlegen als hij op zijn persconferentie geconfronteerd wordt met die voorspelling Van der Poel. "Ik weet niet zo goed hoe ik daarop moet reageren", zegt hij. "Ik heb echt geen idee wat de toekomst zal brengen. Ik ben vooral blij en dankbaar dat ik in zoveel verschillende koersen kan meedoen om de zege. En dat mijn team me steunt in mijn wens om in hetzelfde jaar de Ronde van Vlaanderen én de Tour te rijden."

Van der Poel is een stuk minder voorzichtig. "Dit is het tijdperk van Pogacar", zegt de Nederlander. "Het zal een beetje zoals Merckx worden. Hij is in ieder geval goed op weg."